Додано: Сер 09 лют, 2022 13:45

sequence написав: Клиент_ написав: .. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц. .. Для арендодателя, который не хочет упустить выгоду, арендатор становится израсходованным ресурсом на который уже можно не обращать внимания и не соблюдать его права на спокойное проживание в последний месяц.

может мне везло, но в молодости, когда поменял несколько съемных, они всегда были пустыми. Как-то это некрасиво. А если я (арендатор) на работе в другом конце города - мне по щелчку ехать дверь открывать перспективным сменщикам? может мне везло, но в молодости, когда поменял несколько съемных, они всегда были пустыми. Как-то это некрасиво. А если я (арендатор) на работе в другом конце города - мне по щелчку ехать дверь открывать перспективным сменщикам?

Я и мой коллега по несчатью быть переселенцем были в подобных ситуациях (я дважды). Хозяева продавали недвигу, агенты звонили в любое время и требовали показать "здесь и сейчас". Отсутствие на месте и ваша занятость для них не аргумент. Их клиент всегда прав, а ваше мнение и ваши проблемы не важны.Иногда являлись просто без звонка потому, что хозяин им сообщал, что "они должны быть дома, покажут".Однажды агент чуть не пострадал от своей наглости, когда без предупреждения зашел во двор дома, который мы арендовали и сам открыл дверь в дом, а его встретил "немец" с широкой улыбкой во всю пасть.