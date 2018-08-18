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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:12
Рыба-сом написав: flyman написав:
Думаю, що через який час Серж-ик буде "за 5хвилин до перевороту думок" продати в Києві і поїхати в новобудову біля Натт/Віталіана в прикиївських іпенях.
Мені здається, чи найбільше плющить від покупки Сержика останні дні пана мінімаліста?
Може, зненацька зрозумів, що життя на 150 доларів нижче лінії грунту з баклажками та кульком на вікні - це не те, до чого варто прагнути?
мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки (став куянином з власною жилплощою)
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 лют, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:13
Serg-ik написав: flyman написав:
Чи з"їхали і поставили перед фактом?
не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц???
Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.
Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:14
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего
Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта
то есть и вас тоже могли выселить без предупреждения?
жалко выглядите, сержик(
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:15
sequence написав:
Арендодатели Сержа больше 5 лет исправно взымали с него ренту, весь их попадос состоит в клининге квартиры и замене по мелочи физического износа. Это явно не профи, судя по договору и уровню отношений
Попандос заключається в простої(в глухий період) + ще й попандос на оплаті за опалення! Подвійний попандос!)))
sequence написав:
Но вы то, матерый, подготовленный тысячами страниц форумных баталий флэтлорд, разумеется, не допустите таких ошибок и закроете всю ипотеку и будете кайфовать на все
Ясна річ, що я вже роками готуюсь до цієї події))) - і вже не тільки тут почерпнув багато інфи, як поводитися з орендарями і які договори складати - а ще й багато пізнавальних ютуб-роликів про це переглянув!
Тож - все буде добре!
Все буде- УСПІХ!©®™👍
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:17
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего
Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта
то есть и вас тоже могли выселить без предупреждения?
жалко выглядите, сержик(
мстя лендлорду за 5 років "їсти гівно і страдати",
а перед тим плач Ярославни, як тяжко знайти оренду з дітьми,
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:18
Клиент_ написав:Хозяева продавали недвигу, агенты звонили в любое время и требовали показать "здесь и сейчас". Отсутствие на месте и ваша занятость для них не аргумент. Их клиент всегда прав, а ваше мнение и ваши проблемы не важны.
Иногда являлись просто без звонка потому, что хозяин им сообщал, что "они должны быть дома, покажут".
Однажды агент чуть не пострадал от своей наглости, когда без предупреждения зашел во двор дома, который мы арендовали и сам открыл дверь в дом, а его встретил "немец" с широкой улыбкой во всю пасть.
но вы ведь сразу съехали от такого беспардонного лендлорда, верно?
показали ему дулю?
или нет?)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:20
Faceless написав:
Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо
То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклеилась вследствие окончания срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ?
P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Сер 09 лют, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:23
Успіх написав:
..
Попандос заключається в простої(в глухий період) + ще й попандос на оплаті за опалення! Подвійний попандос!)))..
Не понял, а какой период "не глухой" из 12 месяцев? Август, когда студенты съезжаются?
Пытаясь сдать по нерыночному тарифу (да-да, 7000грн) и всякими прикольными райдерами (10К сверху, без животных, детей и 6лядей) свою гостиху вы с высокой вероятностью получите большее время экспозиции (простой) чем хозяева бывшего ПМЖ Сержа.
Думайте и богатейте, а то кайфовать будет некогда
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:23
flyman написав:
мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки
Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:25
Serg-ik написав:
, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
долярчик.
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