Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо
То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклаилась вследствие окончпния срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ? P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?
вы прям ломаете мозг тем, кто думает про "арендный бизнес", без износа и простоев... вся схема ломается про хитроопого владельца мелконарезанных квартирок.
тема аренды станет веселей после поднятия коммуналки, может получиться так что бизнес не будет прибыльным.
Успіх написав:шкодував - бо думав реально в чела тяжко з фінансами... що котлетка 50К і ніяк не зростає, так як є сім'я/двоє дітей...
чужие финансы вас не должны интересовать, если вы не вор и не из налоговой)
Успіх написав:простої(в глухий період) + ще й попандос на оплаті за опалення! Подвійний попандос
о до вас дошло что лендлордство не такой уж безоблачный и сверхприбыльный бизнес. А это Сержик ещё никого не затопил, не устроил пожар, взрыв газа, не украл плазму 50' с холодильником и стиралкой. А у моего знакомого арендаторы вынесли под чистую всё. Потому я для себя сделал кое какие выводы (могу в ЛС написать).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лют, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
TipoGraf написав:А и ещё важный момент, почему в жилых и нежилых за равную площадь выходят разное количество ГКал, причём в одном и том же здании. Так как на доме стоит общедомовой счётчик, то они сначала считают свои звёздные коэффициенты для коммерции, потом полученное количество вычитают из показаний общедомового, а остаток делят по м2 между остальными жилыми. Так им выгодней, из-за того что комерция платит за ГКал дороже. Соответственно жильцам выходит => чем больше коммерции в доме, тем дешевле их платёжки . Ох математика - страшная вещь...
более высокие тарифы на отопление, гвп и ээ для коммерции были всегда, странно шо для вас это новость вы лучше расскажите какой в этом месяце в харькове средневзвешенный тариф на ээ для коммерции?
5,95 или 5,97 грн/кВт что-то около этого. Хотя ещё недавно было +/- 4,4 грн/кВт
Ты не жалел. Ты ссылочки кидал на ютубовский ролики и свысока поучал как надо жить. И сейчас в том же духе собираешься держать арендатора на коротком поводке. а с финансами тяжело, как и ранее. и двое детей есть, растут. и котлетка не приростала-тоже факт. Просто она была больше, чем озвучил Прохожий и потом повторяли все, кому не лень.
flyman написав:Чи з"їхали і поставили перед фактом?
не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц??? Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.
Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо
Томущо копічушка (ніщеброд). Купив актив на 100Куе+ а зажав за місяць останній платіж на $300
Faceless написав:Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо
То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклеилась вследствие окончания срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ? P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?
Все всегда можно обговорить. Можно формально предупредить, что съезжаете, на этом основании отмести претензии и за фасады и за стриралку и повышение аренды, т.к. формально вы большую часть января уже там не будете, даже коммуналку можно только частично. Как аргумент - то, что вы могли бы поступить так, как реально и поступили, т.е просто свалить внезапно, но по-хорошему предупредили заранее. Переезд можно конечно и за день-два организовать, все зависит от ситуации. Но срочный переезд - это как пол пожара, процесс не самый приятный, хлопотный, отнимающий море времени. За 5+ лет жизни в трешке барахла набирается немеряно