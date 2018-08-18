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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959496949794989499>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:29

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо

То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклаилась вследствие окончпния срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ?
P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?



вы прям ломаете мозг тем, кто думает про "арендный бизнес", без износа и простоев... вся схема ломается про хитроопого владельца мелконарезанных квартирок.
:mrgreen:
тема аренды станет веселей после поднятия коммуналки, может получиться так что бизнес не будет прибыльным.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:29

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
долярчик.

Я шкодував - бо думав реально в чела тяжко з фінансами... що котлетка 50К і ніяк не зростає, так як є сім'я/двоє дітей...
А воно, виявляється, он як Міхалич© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:шкодував - бо думав реально в чела тяжко з фінансами... що котлетка 50К і ніяк не зростає, так як є сім'я/двоє дітей...
чужие финансы вас не должны интересовать, если вы не вор и не из налоговой)
  Успіх написав:простої(в глухий період) + ще й попандос на оплаті за опалення! Подвійний попандос
о до вас дошло что лендлордство не такой уж безоблачный и сверхприбыльный бизнес. А это Сержик ещё никого не затопил, не устроил пожар, взрыв газа, не украл плазму 50' с холодильником и стиралкой. А у моего знакомого арендаторы вынесли под чистую всё. Потому я для себя сделал кое какие выводы (могу в ЛС написать).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лют, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:32

  Serg-ik написав:
  flyman написав:мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки

Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.

5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.

Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
Це був би більш порядний варіант. З"їхали в грудні, повідомили лендлорда в грудні.

З"їхали в січні, повідомили заднім числом, за січень не заплатили. Профіт.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 лют, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:32

  Успіх написав:..
А воно, виявляється, он як Міхалич© :mrgreen:

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... R0QAvD_BwE

ОЛХ утверждает, что гостиха в этом районе города Львова по 7000К выглядит несколько нагло.
Сорри за оффтоп
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:33

  kingkongovets написав:
TipoGraf написав:А и ещё важный момент, почему в жилых и нежилых за равную площадь выходят разное количество ГКал, причём в одном и том же здании. Так как на доме стоит общедомовой счётчик, то они сначала считают свои звёздные коэффициенты для коммерции, потом полученное количество вычитают из показаний общедомового, а остаток делят по м2 между остальными жилыми. Так им выгодней, из-за того что комерция платит за ГКал дороже. Соответственно жильцам выходит => чем больше коммерции в доме, тем дешевле их платёжки :lol: . Ох математика - страшная вещь...


более высокие тарифы на отопление, гвп и ээ для коммерции были всегда, странно шо для вас это новость
вы лучше расскажите какой в этом месяце в харькове средневзвешенный тариф на ээ для коммерции?


5,95 или 5,97 грн/кВт что-то около этого. Хотя ещё недавно было +/- 4,4 грн/кВт
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:як тримати орендаря на короткому повідку!)))

Стирая зубки от досады, считая лосей, , когда 3 месяца на таких шикарных условиях не хочет снимать)).
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:35

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
долярчик.

Я шкодував - бо думав реально в чела тяжко з фінансами... що котлетка 50К і ніяк не зростає, так як є сім'я/двоє дітей...
А воно, виявляється, он як Міхалич© :mrgreen:

Ты не жалел. Ты ссылочки кидал на ютубовский ролики и свысока поучал как надо жить. И сейчас в том же духе собираешься держать арендатора на коротком поводке.
а с финансами тяжело, как и ранее. и двое детей есть, растут. и котлетка не приростала-тоже факт. Просто она была больше, чем озвучил Прохожий и потом повторяли все, кому не лень.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:37

копічушка

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Чи з"їхали і поставили перед фактом?

не читал внимательно, да? Я написал когда мне озвучили посильную для меня цену за квартиру ( покупка): примерно 20 декабря...и до НГ я оформил сделку. Как я мог предупредить за месяц???
Поставил перед фактом. Иначе если бы я поставил перед фактом съезда перед НГ, то у меня не было бы ни НГ, ни нормального переезда-сидели бы в квартире, в прямом смысле.

Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо

Томущо копічушка (ніщеброд).
Купив актив на 100Куе+ а зажав за місяць останній платіж на $300
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:37

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо

То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклеилась вследствие окончания срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ?
P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?

Все всегда можно обговорить. Можно формально предупредить, что съезжаете, на этом основании отмести претензии и за фасады и за стриралку и повышение аренды, т.к. формально вы большую часть января уже там не будете, даже коммуналку можно только частично. Как аргумент - то, что вы могли бы поступить так, как реально и поступили, т.е просто свалить внезапно, но по-хорошему предупредили заранее.
Переезд можно конечно и за день-два организовать, все зависит от ситуации. Но срочный переезд - это как пол пожара, процесс не самый приятный, хлопотный, отнимающий море времени. За 5+ лет жизни в трешке барахла набирается немеряно
Faceless
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