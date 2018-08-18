Faceless написав: Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо Я просто не пойму, почему было не уведомить о съезде после сделки, спокойно переехать в январе, без спешки. И никого не подставляете, и переезд проходит спокойно, а цена вопроса - месяц аренды и коммуналь. Я просто представляю себе срочный переезд в два-три дня без своего авто из трешки - барахла на полный грузовик, которое еще и собрать/упаковать надо

То есть? Надо было числа так 28-30 декабря сказать, что я поживу месяцок , а потом уеду? Откашлять 11 000 за аренду, 5000 за коммуналь ( в пределах залога), 2000 за фасады , у которых плёнка от основы отклаилась вследствие окончпния срока использования, 6000+ за стиралку и ждать 31 января, чтобы поспорить за 5000 грн, точнее за то, по моей ли вине вот здесь износ или это нормальный износ?P.S. Обычно переезд занимает не день-два, а месяц? Арендатор в сборах и на чемоданах месяц живёт?