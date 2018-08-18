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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39
flyman написав:
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39
Slon_Nosov написав:
..
тема аренды станет веселей после поднятия коммуналки, может получиться так что бизнес не будет прибыльным.
в случае, если покупать прямо щщас, делать ремонт и мебель это будет скорее ноль. Если обвалится курс - минус.
Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39
це совкошлак, а в Успіха перша здача нового з концептуальному овноблока
єто другое
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:41
Це далеко від основної дороги/транспорту!
- але головне, що то НЕ в новоспеченій новобудові з усіма ніштяками!
ДумайТЕ!©®™
От як тільки появляться смарти з ремонтом в моєму ЖК - так я зразу ж перший тут все викладу!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:42
sequence написав:
Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:43
flyman написав: Serg-ik написав: flyman написав:
мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки
Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.
5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
За січень не заплатили. Профіт.
Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....
когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.
я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:43
Serg-ik написав: flyman написав:
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.
Серж-ик це ж не спонтанно булочку Малятко в АТБ купити за 12 грн. за пачку.
Ти ж свідомо готувався до покупки хз. скільки часу.
Тому план був як прокинути злого Карабаса-Барабаса.
А зараз це самовиправдовування: "я нє такая", "он сам пришол"
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:44
vitaliian написав:
до вас дошло что лендлордство не такой уж безоблачный и сверхприбыльный бизнес. А это Сержик ещё никого не затопил, не устроил пожар, взрыв газа, не украл плазму 50' с холодильником и стиралкой. А у моего знакомого арендаторы вынесли под чистую всё. Потому я для себя сделал кое какие выводы (могу в ЛС написать
Дивно, що цього всього ☝️ Сержик не вчудив
Напишіть, будь ласка в ПП.
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 09 лют, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:44
flyman написав:
..
єто другое
другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:48
Serg-ik написав: flyman написав:
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.
2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
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