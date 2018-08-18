Додано: Сер 09 лют, 2022 14:43

flyman написав: Serg-ik написав: flyman написав: мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки

Флай, меня пинали все, кому не лень.

Кто жалел. Припоминаешь?

Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю. Флай, меня пинали все, кому не лень.Кто жалел. Припоминаешь?Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.

5 років було все ОК.

а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.



Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.



За січень не заплатили. Профіт. 5 років було все ОК.а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.За січень не заплатили. Профіт.

Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.