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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9496949794989499>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39

  Slon_Nosov написав:..
тема аренды станет веселей после поднятия коммуналки, может получиться так что бизнес не будет прибыльным.

в случае, если покупать прямо щщас, делать ремонт и мебель это будет скорее ноль. Если обвалится курс - минус.
Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:39

єто другое

  sequence написав:
  Успіх написав:..
А воно, виявляється, он як Міхалич© :mrgreen:

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... R0QAvD_BwE

ОЛХ утверждает, что гостиха в этом районе города Львова по 7000К выглядит несколько нагло.
Сорри за оффтоп

це совкошлак, а в Успіха перша здача нового з концептуальному овноблока

єто другое
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:41

Не треба порівнювати палець з ...))

  sequence написав:
  Успіх написав:..
А воно, виявляється, он як Міхалич© :mrgreen:

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... R0QAvD_BwE

ОЛХ утверждает, что гостиха в этом районе города Львова по 7000К выглядит несколько нагло.
Сорри за оффтоп

Це далеко від основної дороги/транспорту!
- але головне, що то НЕ в новоспеченій новобудові з усіма ніштяками! :wink: :D
ДумайТЕ!©®™ :mrgreen:

От як тільки появляться смарти з ремонтом в моєму ЖК - так я зразу ж перший тут все викладу! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:43

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:мені цікаво спостерігати, як "бідний Серж-ик", якого тут жалів весь форум показав оскал лендлорду, як тільки прорізалися зубки

Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.

5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.

Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.

За січень не заплатили. Профіт.


Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....
когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.
я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:43

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.

Серж-ик це ж не спонтанно булочку Малятко в АТБ купити за 12 грн. за пачку.

Ти ж свідомо готувався до покупки хз. скільки часу.

Тому план був як прокинути злого Карабаса-Барабаса.
А зараз це самовиправдовування: "я нє такая", "он сам пришол"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:до вас дошло что лендлордство не такой уж безоблачный и сверхприбыльный бизнес. А это Сержик ещё никого не затопил, не устроил пожар, взрыв газа, не украл плазму 50' с холодильником и стиралкой. А у моего знакомого арендаторы вынесли под чистую всё. Потому я для себя сделал кое какие выводы (могу в ЛС написать

Дивно, що цього всього ☝️ Сержик не вчудив :mrgreen:

Напишіть, будь ласка в ПП.
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 лют, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:44

  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:48

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.

2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
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