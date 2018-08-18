RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9496949794989499

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:48

  vitaliian написав:
  sequence написав:Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.

смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
sequence
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1848 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.

5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.

Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.

За січень не заплатили. Профіт.


Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....
когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.
я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.

Цікаво взнаєш про вільнолюдь.

Тут можна оцінювати хіба "папанятіям".

З одного боку лендлорд, який здавав в чорну, тому в суд на Сержика не піде, щоб домагатися компенсації.

З іншого боку Серж-ик, в даній ситуації скористувався своїм тимчасовим успіхом і "take advance" тобто бере перевагу над лендлордом. До того сидів як миша під віником.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро

думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51

Не снять, а здать.

  sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))

Па5000 (може більше, бо інфляція, курс долара і все таке)
Не снять, а здать.
Чому неліквіди, студням саме то, щоб не в общазі в кімнати на 4 койки, сральніком на етаж як і душом з тільки холодною водою
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 лют, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.

2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55

  kingkongovets написав:..вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

Зная Макса, скорее из жалости заплатил на полгода вперед и съехал ))
sequence
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1848 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.

смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
я думаю немного иначе, в маленьких городках станет невыносимо жить из за демографии (закроются бизнесы, школы, сады больницы) и оставшийся народ повалит в миллионники и заграницу. В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам, достаточно перестать работать лифту и все что выше 6го этажа станет непригодным для жизни.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10766
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:57

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро

думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может

бізнес план був мати житло в пішій доступності до різних гілок метро (змінився офіс - змінив кавалірку),
тільки наразі він не діє, так як з початку ковідоної є можливість працювати віддалено: хоч з підвалу в Бучі, хоч з кавалірки на Кардачах/Жулянах/ПОХу, хоч х Тернопільського села або з польського Щуціна або турецької Анталії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9496949794989499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Клиент_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 95, 96, 97
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
961 1395291
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 11:04
Faceless
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (3035)
09.02.2022 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.