RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949794989499950095019502>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:48

  vitaliian написав:
  sequence написав:Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.

смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
sequence
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.

5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.

Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.

За січень не заплатили. Профіт.


Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....
когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.
я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.

Цікаво взнаєш про вільнолюдь.

Тут можна оцінювати хіба "папанятіям".

З одного боку лендлорд, який здавав в чорну, тому в суд на Сержика не піде, щоб домагатися компенсації.

З іншого боку Серж-ик, в даній ситуації скористувався своїм тимчасовим успіхом і "take advance" тобто бере перевагу над лендлордом. До того сидів як миша під віником.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро

думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51

Не снять, а здать.

  sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))

Па5000 (може більше, бо інфляція, курс долара і все таке)
Не снять, а здать.
Чому неліквіди, студням саме то, щоб не в общазі в кімнати на 4 койки, сральніком на етаж як і душом з тільки холодною водою
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 лют, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.

2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55

  kingkongovets написав:..вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

Зная Макса, скорее из жалости заплатил на полгода вперед и съехал ))
sequence
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.

смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
я думаю немного иначе, в маленьких городках станет невыносимо жить из за демографии (закроются бизнесы, школы, сады больницы) и оставшийся народ повалит в миллионники и заграницу. В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам, достаточно перестать работать лифту и все что выше 6го этажа станет непригодным для жизни.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10769
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:57

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  flyman написав:..
єто другое

другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро

думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может

бізнес план був мати житло в пішій доступності до різних гілок метро (змінився офіс - змінив кавалірку),
тільки наразі він не діє, так як з початку ковідоної є можливість працювати віддалено: хоч з підвалу в Бучі, хоч з кавалірки на Кардачах/Жулянах/ПОХу, хоч х Тернопільського села або з польського Щуціна або турецької Анталії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

Зная Макса, скорее из жалости заплатил на полгода вперед и съехал ))
не думаю, макс производит впечатление человека, который максимально соблюдает договоренности и требует этого же от оппонентов

храни порядок и порядок сохранит тебя, лучше с умным потерять, чем с дурным найти и вот это вот все

думаю шо не ошибаюсь
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:01

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.

смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
я думаю немного иначе, в маленьких городках станет невыносимо жить из за демографии (закроются бизнесы, школы, сады больницы) и оставшийся народ повалит в миллионники и заграницу. В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам, достаточно перестать работать лифту и все что выше 6го этажа станет непригодным для жизни.

В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
З тої ж причини всякі Березані і Конотопи можуть бути цікаві для "бросить всьо і уєхать в єтот Урюпінськ"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 949794989499950095019502>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Феодал і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 95, 96, 97
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
963 1395367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 16:25
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32948
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.