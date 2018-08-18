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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:48
vitaliian написав: sequence написав:
Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война
, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.
смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50
Slon_Nosov написав: flyman написав: Serg-ik написав:
Флай, меня пинали все, кому не лень.
Кто жалел. Припоминаешь?
Какой оскал лендлорду?. Ему я честно сказал, что у меня изменились жизненные обстоятельства ( и это правда!), потому я так быстро уезжаю.
5 років було все ОК.
а як тільки купив собі квартиру, то не О.К. і показав дулю лендлорду.
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
За січень не заплатили. Профіт.
Наверное немного не так, чрезмерно сели на голову....
когда тебя начинают разводить, возникает встречная реакция, типа спортивного интереса. хозяева решили развести как лоха, но не получилось.
я на сделке при покупке квартиры, с риэлтером рассчитался исходя из устной договоренности в 2000 баксов (хотя мог и кинуть, но это из области уважения к себе), но вернувшись в купленную квартиру увидел некое несоответствие договоренностей с собственниками. риелтор знала или нет о вывозе лишних вещей не знаю, но осадок о ней остался негативный. на будущее желательно своего представителя отправлять для осмотра квартиры при передаче ключей или прокидывать с комиссией.
Цікаво взнаєш про вільнолюдь.
Тут можна оцінювати хіба "папанятіям".
З одного боку лендлорд, який здавав в чорну, тому в суд на Сержика не піде, щоб домагатися компенсації.
З іншого боку Серж-ик, в даній ситуації скористувався своїм тимчасовим успіхом і "take advance" тобто бере перевагу над лендлордом. До того сидів як миша під віником.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:50
sequence написав: flyman написав:
..
єто другое
другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро
думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51
sequence написав: flyman написав:
..
єто другое
другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
Па5000 (може більше, бо інфляція, курс долара і все таке)
Не снять, а здать.
Чому неліквіди, студням саме то, щоб не в общазі в кімнати на 4 койки, сральніком на етаж як і душом з тільки холодною водою
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 лют, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51
airmax78 написав: Serg-ik написав: flyman написав:
Ладно, чому тоді не переїхали до НГ, а поставили перед фактом орендодавця в січні.
ПОТОМУ ЧТО! не получается вещи за 2-3 дня собрать в старой квартире и разложить в новой! Неужели тяжело понять?
И потому что решил не портить лендлорду НГ мыслями о том, что ему придётся потрудится ( совсем капельку), собеседуя новых арендаторов, которых ему найдёт надёжный, проверенный рыл.
2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55
kingkongovets написав:
..вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
Зная Макса, скорее из жалости заплатил на полгода вперед и съехал ))
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:55
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
Ну и опыт стран Трибалтики показывает, что снять квартиру за коммуналку тоже нередкость.
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война
, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.
смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
я думаю немного иначе, в маленьких городках станет невыносимо жить из за демографии (закроются бизнесы, школы, сады больницы) и оставшийся народ повалит в миллионники и заграницу. В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам, достаточно перестать работать лифту и все что выше 6го этажа станет непригодным для жизни.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:57
kingkongovets написав: sequence написав: flyman написав:
..
єто другое
другое, да не совсем. Тут квартиры, а не шмарты.
Писал, писал и вспомнил, что у вас такие же неликвиды, как и у Долярчика ))
Тоже по 7000 хотите снять? )))
там вообще шизо-драматургия
бизнес-план состоит из того, шо сначала надо найти такого же «дауншифтера» и «минималиста» как он сам, но при этом шоп он был готов чехлиться за его 15-метровый чулан больше, чем за «комнату с холодильником» ближе к метро
думаю он жрет какие то грибы, которые сам же и выращивает, в здравом рассудке такое, как и план по окружению кавалирками в голову прийти не может
бізнес план був мати житло в пішій доступності до різних гілок метро (змінився офіс - змінив кавалірку),
тільки наразі він не діє, так як з початку ковідоної є можливість працювати віддалено: хоч з підвалу в Бучі, хоч з кавалірки на Кардачах/Жулянах/ПОХу, хоч х Тернопільського села або з польського Щуціна або турецької Анталії
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:00
sequence написав: kingkongovets написав:
..вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
Зная Макса, скорее из жалости заплатил на полгода вперед и съехал ))
не думаю, макс производит впечатление человека, который максимально соблюдает договоренности и требует этого же от оппонентов
храни порядок и порядок сохранит тебя, лучше с умным потерять, чем с дурным найти и вот это вот все
думаю шо не ошибаюсь
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:01
vitaliian написав: sequence написав: vitaliian написав:
я тут когда то такое написал, в меня полетели плевки и тапки что в Киеве такое невозможно, даже если будет ядерная война
, все погибнут но киевские лорды будут сдавать квартиры как и сдавали или чуть чуть дороже.
смотря в какое будущее смотреть. Лет через 10 у нас будет то, что в Трибалтике сейчас. Не в смысле доходов, а в смысле демографии и миграции.
я думаю немного иначе, в маленьких городках станет невыносимо жить из за демографии (закроются бизнесы, школы, сады больницы) и оставшийся народ повалит в миллионники и заграницу. В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам, достаточно перестать работать лифту и все что выше 6го этажа станет непригодным для жизни.
В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
З тої ж причини всякі Березані і Конотопи можуть бути цікаві для "бросить всьо і уєхать в єтот Урюпінськ"
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