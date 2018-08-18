все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:05
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
15 метровые чуланы за 3 км от метро - это не жилье и не пешая доступность
нет никакой необходимости иметь доступ ко всем веткам и держать в засоле другие помещения, достаточно купить что то одно
ты неадекватен флай, сходи к врачу
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:14
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шо вам дадут ваши, или чьи то другие ощущения?
точной статистики нет и быть не может
«профессиональных лендлордов» единицы, но это не означает, шо остальные сдают ниже рынка
ниже рынка сдают те, кто не меняет арендаторов по многу лет
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:15
В условиях 14-15 года с семьей и большой собакой, которую мы не могли бросить, оставляя навсегда свой дом, мы жили там, где была возможность найти мало-мальски пригодное жилье в селах, чтобы наш питомец мог дожить свою жизнь, как он жил раньше - хозяином двора. Квартиру с большой дворовой овчаркой мы не могли снимать. С первого места, которое мы с трудом нашли, переезжали "в притык" к продаже дома. Раньше просто не могли найти вариант по месту. Переехали за 120км. Через 2 года история с намерением продать повторилась. Срочно начали искать дом для покупки, но наш любимец очень быстро угас и ушел насовсем. Снять квартиру в Киеве после этого не составило труда.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай, покупка-не спонтанная. Готовился долго. И готов был. Продавцы были не готовы. Ты считаешь, что хотя бы три последних года , пока я планировал, я думал как бы мне прокинуть лендлорда? Флай, если я маньяк, то в чём-то другом, а не в этом.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:16
думаю, що таких більшість
адекватні лендлорди і понаїхи розуміють, що ліпше тримати довготривалі стосунки.
Це як із ринком газу. Одні мають тривалі контракти на роки, а інші (хитрожопі) пробують економити шляхом спотових цін.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
простите за оффтоп
в Донецке (+- центр) ушла 5 комнатная в панельке (объединены 2 квартиры на этаже) за 32к (112 квадратов). Куплена в конце 13го за 110. Выставлена месяц назад, состояние +- норм, ремонт уже в 13 был не очень свежий
В такой же панельке в субъективно лучшем месте убитенькая трешка уже год стоит за 21к и особо даже никто не ходит на просмотры. В том же 13м стоила под 70к
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:18
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
долго и на коротком поводке? так не бывает
Кста, от своего продавца услышал, что они вообще годами к арендаторам не заглядывали, только бабло на карту получали. Квартира не убита. Арендаторы хотели купить, но денег не хватало.
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