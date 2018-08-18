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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:05

  flyman написав:В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:бізнес план був мати житло в пішій доступності до різних гілок метро (змінився офіс - змінив кавалірку),
тільки наразі він не діє, так як з початку ковідоної є можливість працювати віддалено: хоч з підвалу в Бучі, хоч з кавалірки на Кардачах/Жулянах/ПОХу, хоч х Тернопільського села або з польського Щуціна або турецької Анталії


15 метровые чуланы за 3 км от метро - это не жилье и не пешая доступность
нет никакой необходимости иметь доступ ко всем веткам и держать в засоле другие помещения, достаточно купить что то одно
ты неадекватен флай, сходи к врачу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

budmix_org написав:Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)
шо вам дадут ваши, или чьи то другие ощущения?
точной статистики нет и быть не может
«профессиональных лендлордов» единицы, но это не означает, шо остальные сдают ниже рынка
ниже рынка сдают те, кто не меняет арендаторов по многу лет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:15

  kingkongovets написав:
Клиент_ написав:Хозяева продавали недвигу, агенты звонили в любое время и требовали показать "здесь и сейчас". Отсутствие на месте и ваша занятость для них не аргумент. Их клиент всегда прав, а ваше мнение и ваши проблемы не важны.
Иногда являлись просто без звонка потому, что хозяин им сообщал, что "они должны быть дома, покажут".
Однажды агент чуть не пострадал от своей наглости, когда без предупреждения зашел во двор дома, который мы арендовали и сам открыл дверь в дом, а его встретил "немец" с широкой улыбкой во всю пасть.


но вы ведь сразу съехали от такого беспардонного лендлорда, верно?
показали ему дулю?
или нет?)

В условиях 14-15 года с семьей и большой собакой, которую мы не могли бросить, оставляя навсегда свой дом, мы жили там, где была возможность найти мало-мальски пригодное жилье в селах, чтобы наш питомец мог дожить свою жизнь, как он жил раньше - хозяином двора. Квартиру с большой дворовой овчаркой мы не могли снимать. С первого места, которое мы с трудом нашли, переезжали "в притык" к продаже дома. Раньше просто не могли найти вариант по месту. Переехали за 120км. Через 2 года история с намерением продать повторилась. Срочно начали искать дом для покупки, но наш любимец очень быстро угас и ушел насовсем. Снять квартиру в Киеве после этого не составило труда.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Серж-ик це ж не спонтанно булочку Малятко в АТБ купити за 12 грн. за пачку.

Ти ж свідомо готувався до покупки хз. скільки часу.

Тому план був як прокинути злого Карабаса-Барабаса.
А зараз це самовиправдовування: "я нє такая", "он сам пришол"

Флай, покупка-не спонтанная. Готовился долго. И готов был. Продавцы были не готовы. Ты считаешь, что хотя бы три последних года , пока я планировал, я думал как бы мне прокинуть лендлорда? Флай, если я маньяк, то в чём-то другом, а не в этом.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:16

  budmix_org написав:Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)

думаю, що таких більшість
адекватні лендлорди і понаїхи розуміють, що ліпше тримати довготривалі стосунки.

Це як із ринком газу. Одні мають тривалі контракти на роки, а інші (хитрожопі) пробують економити шляхом спотових цін.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

простите за оффтоп
в Донецке (+- центр) ушла 5 комнатная в панельке (объединены 2 квартиры на этаже) за 32к (112 квадратов). Куплена в конце 13го за 110. Выставлена месяц назад, состояние +- норм, ремонт уже в 13 был не очень свежий
В такой же панельке в субъективно лучшем месте убитенькая трешка уже год стоит за 21к и особо даже никто не ходит на просмотры. В том же 13м стоила под 70к
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:18

  Frant написав:
  vitaliian написав:В Киеве если демография ударит, то в первую очередь по высоткам
демографія вдарить по пригородам.
Особливо по тим, де є постійні перебої з постачанням електроенергії взимку та води влітку)))

Супер Я ещё 200 помещений куплю по 1$ за метр.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:адекватні лендлорди і понаїхи розуміють, що ліпше тримати довготривалі стосунки.

долго и на коротком поводке? так не бывает
Кста, от своего продавца услышал, что они вообще годами к арендаторам не заглядывали, только бабло на карту получали. Квартира не убита. Арендаторы хотели купить, но денег не хватало.
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