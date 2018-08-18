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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:19

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Серж-ик це ж не спонтанно булочку Малятко в АТБ купити за 12 грн. за пачку.

Ти ж свідомо готувався до покупки хз. скільки часу.

Тому план був як прокинути злого Карабаса-Барабаса.
А зараз це самовиправдовування: "я нє такая", "он сам пришол"

Флай, покупка-не спонтанная. Готовился долго. И готов был. Продавцы были не готовы. Ты считаешь, что хотя бы три последних года , пока я планировал, я думал как бы мне прокинуть лендлорда? Флай, если я маньяк, то в чём-то другом, а не в этом.

Але ж ти не будеш заперечувати, що ти знав про свою перевагу (джокер у рукаві у вигляді свіжокупленої 3к) і скористався слабістю лендлорда (витер ноги об домовленості).
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

на меня намекаете?
Я не кидал на бабло, я еще 1600 грн на карточку за декабрьский коммуналь докинул
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:23

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

на меня намекаете?
Я не кидал на бабло, я еще 1600 грн на карточку за декабрьский коммуналь докинул

Ключі лендлорду в січні відав?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:що ти знав про свою перевагу (джокер у рукаві у вигляді свіжокупленої 3к) і скористався слабістю лендлорда (витер ноги об домовленості).

Флай, о возможности "преимущества" я узнал за 10 дней до конца года. А фактическом "преимуществе" ( по факту покупки) -за несколько дней до НГ.
Я не понимаю-в чём проиграл лендлорд??? В том что на 3 дня остался без арендатора? Про три дня говорю потому, что он считает 10 000 низкой ценой, выставил 11000, это рыночная или ниже рынка, значит проблем не будет!
Так в чём же проиграл лендлорд?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ключі лендлорду в січні відав?

5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:32

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ключі лендлорду в січні відав?

5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.

До речі, тобі повезло з колишнім власником: він ще міг місяць від дня продажу морозитися щоб ти заїхав.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:34

flyman
квартира 2 месяца стояла пустая
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:41

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:Ключі лендлорду в січні відав?

5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.

До речі, тобі повезло з колишнім власником: він ще міг місяць від дня продажу морозитися щоб ти заїхав.

Это где-то в законе?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клиент_ написав:В условиях 14-15 года с семьей и большой собакой, которую мы не могли бросить, оставляя навсегда свой дом, мы жили там, где была возможность найти мало-мальски пригодное жилье в селах, чтобы наш питомец мог дожить свою жизнь, как он жил раньше - хозяином двора. Квартиру с большой дворовой овчаркой мы не могли снимать. С первого места, которое мы с трудом нашли, переезжали "в притык" к продаже дома. Раньше просто не могли найти вариант по месту. Переехали за 120км. Через 2 года история с намерением продать повторилась. Срочно начали искать дом для покупки, но наш любимец очень быстро угас и ушел насовсем. Снять квартиру в Киеве после этого не составило труда.
я понимаю, что вам пришлось нелегко и знаю, что такое утрата
но
это рынок, не нравится - иди по базару дальше, выбирай

я арендодатель с большим стажем и если арендатор начинает пытаться диктовать свою волю мы расстаемся с потерей им задатка
никаких отсрочек ни на день, никаких входов в положение, никаких «мне надо неделю на сборы»
я то других арендаторов обязательно найду - локации такие - а вот арендаторы мне достойную замену за адекватные деньги - очень сомневаюсь
а вот если речь идет об ипенях, бабушатниках, и помещениях, куда берут с животными и детьми - там уже кто кого наипет
так шо думаю ваше негодование немного преувеличено - вы тоже не были слишком уж сладким клиентом для этого рынка и могли бы быть немного снисходительнее к хозяевам
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.


Как ни странно это звучит, но процесс уже пошёл. Набивают клиентов в салонах, потом в период ковида стали стричь дома, а после окончания карантина не все вернулись обратно в салоны. Так как ценник аренды - это тоже существенный фактор. Но процесс растянется на годы и на десятилетия, у нас народ очень инертный в основной массе. Даже сейчас судя по всему, далеко не все скупаются на али экспресс, иначе ТЦ закрылись бы уже все давно ))
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