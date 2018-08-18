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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:19
Serg-ik написав: flyman написав:
Серж-ик це ж не спонтанно булочку Малятко в АТБ купити за 12 грн. за пачку.
Ти ж свідомо готувався до покупки хз. скільки часу.
Тому план був як прокинути злого Карабаса-Барабаса.
А зараз це самовиправдовування: "я нє такая", "он сам пришол"
Флай, покупка-не спонтанная. Готовился долго. И готов был. Продавцы были не готовы. Ты считаешь, что хотя бы три последних года , пока я планировал, я думал как бы мне прокинуть лендлорда? Флай, если я маньяк, то в чём-то другом, а не в этом.
Але ж ти не будеш заперечувати, що ти знав про свою перевагу (джокер у рукаві у вигляді свіжокупленої 3к) і скористався слабістю лендлорда (витер ноги об домовленості).
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:21
kingkongovets написав:
вы ж тоже
, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
на меня намекаете?
Я не кидал на бабло, я еще 1600 грн на карточку за декабрьский коммуналь докинул
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:23
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
вы ж тоже
, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
на меня намекаете?
Я не кидал на бабло, я еще 1600 грн на карточку за декабрьский коммуналь докинул
Ключі лендлорду в січні відав?
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:25
flyman написав:
що ти знав про свою перевагу (джокер у рукаві у вигляді свіжокупленої 3к) і скористався слабістю лендлорда (витер ноги об домовленості).
Флай, о возможности "преимущества" я узнал за 10 дней до конца года. А фактическом "преимуществе" ( по факту покупки) -за несколько дней до НГ.
Я не понимаю-в чём проиграл лендлорд??? В том что на 3 дня остался без арендатора? Про три дня говорю потому, что он считает 10 000 низкой ценой, выставил 11000, это рыночная или ниже рынка, значит проблем не будет!
Так в чём же проиграл лендлорд?
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:29
flyman написав:
Ключі лендлорду в січні відав?
5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:32
Serg-ik написав: flyman написав:
Ключі лендлорду в січні відав?
5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.
До речі, тобі повезло з колишнім власником: він ще міг місяць від дня продажу морозитися щоб ти заїхав.
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:34
flyman
квартира 2 месяца стояла пустая
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:41
flyman написав: Serg-ik написав: flyman написав:
Ключі лендлорду в січні відав?
5-го января вечером позвонил и сказал, что готов завтра утром отдать ключи, квартира пустая.
До речі, тобі повезло з колишнім власником: він ще міг місяць від дня продажу морозитися щоб ти заїхав.
Это где-то в законе?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:41
Клиент_ написав:В условиях 14-15 года с семьей и большой собакой, которую мы не могли бросить, оставляя навсегда свой дом, мы жили там, где была возможность найти мало-мальски пригодное жилье в селах, чтобы наш питомец мог дожить свою жизнь, как он жил раньше - хозяином двора. Квартиру с большой дворовой овчаркой мы не могли снимать. С первого места, которое мы с трудом нашли, переезжали "в притык" к продаже дома. Раньше просто не могли найти вариант по месту. Переехали за 120км. Через 2 года история с намерением продать повторилась. Срочно начали искать дом для покупки, но наш любимец очень быстро угас и ушел насовсем. Снять квартиру в Киеве после этого не составило труда.
я понимаю, что вам пришлось нелегко и знаю, что такое утрата
но
это рынок, не нравится - иди по базару дальше, выбирай
я арендодатель с большим стажем и если арендатор начинает пытаться диктовать свою волю мы расстаемся с потерей им задатка
никаких отсрочек ни на день, никаких входов в положение, никаких «мне надо неделю на сборы»
я то других арендаторов обязательно найду - локации такие - а вот арендаторы мне достойную замену за адекватные деньги - очень сомневаюсь
а вот если речь идет об ипенях, бабушатниках, и помещениях, куда берут с животными и детьми - там уже кто кого наипет
так шо думаю ваше негодование немного преувеличено - вы тоже не были слишком уж сладким клиентом для этого рынка и могли бы быть немного снисходительнее к хозяевам
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:49
vitaliian написав: flyman написав:
В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.
Как ни странно это звучит, но процесс уже пошёл. Набивают клиентов в салонах, потом в период ковида стали стричь дома, а после окончания карантина не все вернулись обратно в салоны. Так как ценник аренды - это тоже существенный фактор. Но процесс растянется на годы и на десятилетия, у нас народ очень инертный в основной массе. Даже сейчас судя по всему, далеко не все скупаются на али экспресс, иначе ТЦ закрылись бы уже все давно ))
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