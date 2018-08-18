RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9499950095019502

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.


:arrow:
Востаннє редагувалось TipoGraf в Сер 09 лют, 2022 15:57, всього редагувалось 1 раз.
TipoGraf
 
Повідомлень: 12
З нами з: 02.06.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

никакой ковид, никакая удаленка и онлайн сервисы никогда не убьют коммерцию, а особенно стрит ритейл
трансформируют - возможно, но и только
это как ожидать, шо автопилоты и круиз контроли убьют профессии пилотов, моряков и водителей

надомники и мастера с выездом к клиенту были всегда, как и онлайн магазины и возможность работы удаленно

шо касается трц и бц (и отели)- это не совсем про недвигу, вернее там еще масса сервисов и услуг, на которых можно заработать, кроме непосредственно аренды и тут реально грамотный менеджмент и правильная изначальная концепция могут быть важнее локации
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 лют, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Foridm написав:
airmax78 написав:[Какие пики... 1200 за квадрат - отличная цена.

Таке враження що не читаєте форум. ДО першого вересня 2022 року ФТ стане по 600 дол. ДЛя кого графік зниження жирів в маслі від мвф викладали?
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Foridm
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 20.08.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:07

  budmix_org написав:Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)
Профессиональный лендлорд знает об арендаторе больше, чем сам арендатор о себе. Покупка шубы или ноутбука - повод поднять аренду, как и необеспеченные обещания шопотом своей второй половинке ночью перед сном.
Grand Touring
 
Повідомлень: 936
З нами з: 23.03.20
Подякував: 302 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:10

  Foridm написав:Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )

та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике :mrgreen:
Феодал
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:12

Лендлордам на замітку))

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего

Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта

-----

то есть и вас тоже могли выселить без предупреждения?
жалко выглядите, сержик(

мстя лендлорду за 5 років "їсти гівно і страдати",
а перед тим плач Ярославни, як тяжко знайти оренду з дітьми,
[/quote]
----

Отак, пригрієш отруйну змію під серцем - а вона потім "кусь-кусь"! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 18.03.21
Подякував: 90 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:Профессиональный лендлорд знает об арендаторе больше, чем сам арендатор о себе. Покупка шубы или ноутбука - повод поднять аренду, как и необеспеченные обещания шопотом своей второй половинке ночью перед сном.



профессионал, да и просто порядочный человек меняет ставку либо когда приходит время переподписывать договор - обычно это сентябрь - либо при наступлении прописанных в договоре условий типа инфляции на оговоренный процент

вы описали как раз поведение неопытного нью лендлорда, либо спроецировали свою модель поведения на тех, кого считаете своими классовыми врагами)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10545
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:18

  Феодал написав:..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике :mrgreen:

харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))
sequence
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:23

  sequence написав:
  Феодал написав:..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике :mrgreen:

харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))

шутки шутеечки
Феодал
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:24

  Foridm написав:Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )


Ну почему сразу дезинформации - партизанского маркетинга :mrgreen: То, что вчера Ирина дала сюда с предостережением "на правах рекламы", практики ветки заворачивают в заботу о несведущих читателях. И онлайн-площадке не приходится платить, и доверия (наверно) больше. Двойной профит
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12357
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3237 раз.
Подякували: 7052 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 9499950095019502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 95, 96, 97
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
963 1395376
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 16:25
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32948
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.