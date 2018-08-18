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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:50
vitaliian написав: flyman написав:
В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.
Востаннє редагувалось TipoGraf
в Сер 09 лют, 2022 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:04
никакой ковид, никакая удаленка и онлайн сервисы никогда не убьют коммерцию, а особенно стрит ритейл
трансформируют - возможно, но и только
это как ожидать, шо автопилоты и круиз контроли убьют профессии пилотов, моряков и водителей
надомники и мастера с выездом к клиенту были всегда, как и онлайн магазины и возможность работы удаленно
шо касается трц и бц (и отели)- это не совсем про недвигу, вернее там еще масса сервисов и услуг, на которых можно заработать, кроме непосредственно аренды и тут реально грамотный менеджмент и правильная изначальная концепция могут быть важнее локации
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:06
Первый написав: Foridm написав:
airmax78 написав:[Какие пики... 1200 за квадрат - отличная цена.
Таке враження що не читаєте форум. ДО першого вересня 2022 року ФТ стане по 600 дол. ДЛя кого графік зниження жирів в маслі від мвф викладали?
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:07
budmix_org написав:
Коллеги, а кто-нибудь оценивал процент квартир под сдачу, которые сдают не профессиональные ленд-лорды и, как правило, годами ниже рынка? По моим ощущениям таких квартир 15-20%, но на рынок выходят редко (уходят по знакомым)
Профессиональный лендлорд знает об арендаторе больше, чем сам арендатор о себе. Покупка шубы или ноутбука - повод поднять аренду, как и необеспеченные обещания шопотом своей второй половинке ночью перед сном.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:10
Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:12
flyman написав: kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="в любом договоре аренды есть условие предупреждать контрагента минимум за месяц
вы его не выполнили и обсуждать тут нечего
Вы мой договор не видели. В моём договоре нет такого пункта
-----
то есть и вас тоже могли выселить без предупреждения?
жалко выглядите, сержик(
мстя лендлорду за 5 років "їсти гівно і страдати",
а перед тим плач Ярославни, як тяжко знайти оренду з дітьми,
[/quote]
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Отак, пригрієш отруйну змію під серцем - а вона потім "кусь-кусь"!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:14
Grand Touring написав:Профессиональный лендлорд знает об арендаторе больше, чем сам арендатор о себе. Покупка шубы или ноутбука - повод поднять аренду, как и необеспеченные обещания шопотом своей второй половинке ночью перед сном.
профессионал, да и просто порядочный человек меняет ставку либо когда приходит время переподписывать договор - обычно это сентябрь - либо при наступлении прописанных в договоре условий типа инфляции на оговоренный процент
вы описали как раз поведение неопытного нью лендлорда, либо спроецировали свою модель поведения на тех, кого считаете своими классовыми врагами)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:18
Феодал написав:
..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:23
sequence написав: Феодал написав:
..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))
шутки шутеечки
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:24
Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Ну почему сразу дезинформации - партизанского маркетинга
То, что вчера Ирина дала сюда с предостережением "на правах рекламы", практики ветки заворачивают в заботу о несведущих читателях. И онлайн-площадке не приходится платить, и доверия (наверно) больше. Двойной профит
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