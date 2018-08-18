Додано: Сер 09 лют, 2022 16:04

никакой ковид, никакая удаленка и онлайн сервисы никогда не убьют коммерцию, а особенно стрит ритейл

трансформируют - возможно, но и только

это как ожидать, шо автопилоты и круиз контроли убьют профессии пилотов, моряков и водителей



надомники и мастера с выездом к клиенту были всегда, как и онлайн магазины и возможность работы удаленно



шо касается трц и бц (и отели)- это не совсем про недвигу, вернее там еще масса сервисов и услуг, на которых можно заработать, кроме непосредственно аренды и тут реально грамотный менеджмент и правильная изначальная концепция могут быть важнее локации