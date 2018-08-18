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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:04
никакой ковид, никакая удаленка и онлайн сервисы никогда не убьют коммерцию, а особенно стрит ритейл
трансформируют - возможно, но и только
это как ожидать, шо автопилоты и круиз контроли убьют профессии пилотов, моряков и водителей
надомники и мастера с выездом к клиенту были всегда, как и онлайн магазины и возможность работы удаленно
шо касается трц и бц (и отели)- это не совсем про недвигу, вернее там еще масса сервисов и услуг, на которых можно заработать, кроме непосредственно аренды и тут реально грамотный менеджмент и правильная изначальная концепция могут быть важнее локации
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:06
Первый написав: Foridm написав:
airmax78 написав:[Какие пики... 1200 за квадрат - отличная цена.
Таке враження що не читаєте форум. ДО першого вересня 2022 року ФТ стане по 600 дол. ДЛя кого графік зниження жирів в маслі від мвф викладали?
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
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Foridm
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:10
Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
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Феодал
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:14
Grand Touring написав:Профессиональный лендлорд знает об арендаторе больше, чем сам арендатор о себе. Покупка шубы или ноутбука - повод поднять аренду, как и необеспеченные обещания шопотом своей второй половинке ночью перед сном.
профессионал, да и просто порядочный человек меняет ставку либо когда приходит время переподписывать договор - обычно это сентябрь - либо при наступлении прописанных в договоре условий типа инфляции на оговоренный процент
вы описали как раз поведение неопытного нью лендлорда, либо спроецировали свою модель поведения на тех, кого считаете своими классовыми врагами)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:18
Феодал написав:
..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))
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sequence
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:23
sequence написав: Феодал написав:
..
та какие там вести) рынок стоит надежно, продаж нет, застройщики в панике
харэ бухать с бульдозеристами с ЗП по 65К ))
шутки шутеечки
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Феодал
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:24
Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Ну почему сразу дезинформации - партизанского маркетинга
То, что вчера Ирина дала сюда с предостережением "на правах рекламы", практики ветки заворачивают в заботу о несведущих читателях. И онлайн-площадке не приходится платить, и доверия (наверно) больше. Двойной профит
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:39
Serg-ik написав: Прохожий написав:
а в кейсе с серж-ИКом походу типичная ситуация когда "семейный совет" все решил, и аргументы с графиками/диаграммами и "мы все умрем" на окончательное решение не повлияли, типа "караул устал ждать", так бывает.
Семейный совет у меня состоит из меня по этому вопросу. А все остальные-эмоциональные советчики ( без денег)
Ошибся с выбором? Плохое место? Большая цена?
Серж не обижайтесь, но я бы взял новострой, например то же Сырецкий Бояр.
Думаю все что с вертикальной разводкой будет деградировать и падать в цене.
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Хомякоид
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:45
Хомякоид написав:
Серж не обижайтесь, но я бы взял новострой, например то же Сырецкий Бояр.
Думаю все что с вертикальной разводкой будет деградировать и падать в цене
Ни капли.
У меня горизонтальная разводка, всё норм, дом 2007 г.
Бояр в печальном месте, как кладбище какое-то, и планировки там какашечные. Кабы хотел, взял бы еще сразу после сдачи по переуступке или за 75 000 в 2018...Но не оно, ни по месту, ни по планировке, ни по отсутствующей инфраструктуре ( кроме метро через кусты)
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:50
kingkongovets написав:
airmax78 написав:2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
Погасил 38000 грн. долга начисленного за отопление за 5 лет (в связи с неправильной единицей измерения принятой бухгалтерией - я передавал в гКл, а они считали что это кВт или как-то так. Одуплились только в 2020м году).
Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
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