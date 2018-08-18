Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
Погасил 38000 грн. долга начисленного за отопление за 5 лет (в связи с неправильной единицей измерения принятой бухгалтерией - я передавал в гКл, а они считали что это кВт или как-то так. Одуплились только в 2020м году). Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
airmax78 написав:Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
+1 я был уверен, шо с вами можно иметь дело)
Чем я плох? Я тоже оставил заменённую сидушку на унитазе и дважды заменённую ручку на входной двери, заменённый после потопа и замыкания выключатель. водонагреватель, 3 телевизора тоже оставил-не крал. Мелочи? И такое было, раскидал монеты по арендной квартире, типа примета-чтобы в своей хорошо жилось
airmax78 написав:Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
+1 я был уверен, шо с вами можно иметь дело)
Чем я плох? Я тоже оставил заменённую сидушку на унитазе и дважды заменённую ручку на входной двери, заменённый после потопа и замыкания выключатель. водонагреватель, 3 телевизора тоже оставил-не крал. Мелочи? И такое было, раскидал монеты по арендной квартире, типа примета-чтобы в своей хорошо жилось
Сержик, думаю, що всі за тебе раді. Як і за аірмакса. Нарешті ціни КРЖН з чистою совістю можуть коректуватися в $$ А я почати окруженіє Києва 1ками.
Serg-ik написав:airmax78 Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?
За это я не люблю таких товарищей как максик. Вы расказали, все по полочкам разложили, собрали все плюсики и негатив (куда у ж без завистников). Максик морозиться как одеский еврей. Отопление я так понимаю у вас городское ? Счетчики можна установть ?
airmax78 написав:Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо? Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 лют, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.