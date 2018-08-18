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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9501950295039504>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

Погасил 38000 грн. долга начисленного за отопление за 5 лет (в связи с неправильной единицей измерения принятой бухгалтерией - я передавал в гКл, а они считали что это кВт или как-то так. Одуплились только в 2020м году).
Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
+1
я был уверен, шо с вами можно иметь дело)

зы:
холодильник эл-джи?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:53

airmax78
Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:55

  kingkongovets написав:..
зы:
холодильник эл-джи?)

тут у меня затипало.
что не так с сайд-бай-сайд лыжами?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:58

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
+1
я был уверен, шо с вами можно иметь дело)

Чем я плох? Я тоже оставил заменённую сидушку на унитазе и дважды заменённую ручку на входной двери, заменённый после потопа и замыкания выключатель. водонагреватель, 3 телевизора тоже оставил-не крал.
Мелочи? И такое было, раскидал монеты по арендной квартире, типа примета-чтобы в своей хорошо жилось
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зы:
холодильник эл-джи?)

тут у меня затипало.
что не так с сайд-бай-сайд лыжами?

компрессоры летят)
вообще их компрессоры много где стоят, но компрессор с заменой и перепайкой все равно дешевле, чем новый с-б-с)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:02

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
+1
я был уверен, шо с вами можно иметь дело)

Чем я плох? Я тоже оставил заменённую сидушку на унитазе и дважды заменённую ручку на входной двери, заменённый после потопа и замыкания выключатель. водонагреватель, 3 телевизора тоже оставил-не крал.
Мелочи? И такое было, раскидал монеты по арендной квартире, типа примета-чтобы в своей хорошо жилось

Сержик, думаю, що всі за тебе раді.
Як і за аірмакса.
Нарешті ціни КРЖН з чистою совістю можуть коректуватися в $$
А я почати окруженіє Києва 1ками.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Нарешті ціни КРЖН з чистою совістю можуть коректуватися в $$
не спорю, могут корректироваться. Вниз. Жалеть не буду, рвать волосы себе на голове и кусать локти -не стану.
вот повод для снижения в будущем
науковці винайшли безмежне джерело чистої енергії

https://www.unn.com.ua/uk/news/1963245- ... i-energiyi
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:13

  kingkongovets написав:+1
я был уверен, шо с вами можно иметь дело)

зы:
холодильник эл-джи?)

Ну, все-таки почти 11 лет мы там прожили и ни разу не видели хозяев. Холодильник LG.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:14

  Serg-ik написав:airmax78
Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?


За это я не люблю таких товарищей как максик.
Вы расказали, все по полочкам разложили, собрали все плюсики и негатив (куда у ж без завистников).
Максик морозиться как одеский еврей.
Отопление я так понимаю у вас городское ?
Счетчики можна установть ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.

Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов?? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 лют, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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