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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:16
sequence написав: kingkongovets написав:
..
зы:
холодильник эл-джи?)
тут у меня затипало.
что не так с сайд-бай-сайд лыжами?
В целом все хорошо. Но надо регулярно пылесосить заднюю панель и моторный отсек. Иначе он начинает со временем перегреваться и тогда плывут резиновые уплотнители, и он начинает еще сильнее греться пока не умрет компрессор.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:19
Serg-ik написав:airmax78
Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?
Так это уже 3я по счету квартира - устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться. Но, по крайней мере, балконы не стеклят и кондеры на фасад не нахлобучивают.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:22
Hotab написав: airmax78 написав:
Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов??
то був долярчик?
орендар платить за все !!!
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:28
airmax78 написав:
устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться.
Слабак
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:29
Hotab написав: airmax78 написав:
Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов??
Стандартные американские/европейские условия.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:32
Serg-ik написав: airmax78 написав:
устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться.
Слабак
Да, очень ранимый. Рубцы на сердце после Голосухи еще не зажили.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:42
TipoGraf написав: vitaliian написав: flyman написав:
В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.
Как ни странно это звучит, но процесс уже пошёл. Набивают клиентов в салонах, потом в период ковида стали стричь дома, а после окончания карантина не все вернулись обратно в салоны. Так как ценник аренды - это тоже существенный фактор. Но процесс растянется на годы и на десятилетия, у нас народ очень инертный в основной массе. Даже сейчас судя по всему, далеко не все скупаются на али экспресс, иначе ТЦ закрылись бы уже все давно ))
Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:46
Serg-ik написав:
3 телевизора тоже оставил-не крал
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Мелочи?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:47
Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:52
kingkongovets написав:
Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы
Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть
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