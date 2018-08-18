RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9501950295039504

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:16

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зы:
холодильник эл-джи?)

тут у меня затипало.
что не так с сайд-бай-сайд лыжами?

В целом все хорошо. Но надо регулярно пылесосить заднюю панель и моторный отсек. Иначе он начинает со временем перегреваться и тогда плывут резиновые уплотнители, и он начинает еще сильнее греться пока не умрет компрессор.
airmax78
 
Повідомлень: 40246
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:19

  Serg-ik написав:airmax78
Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?

Так это уже 3я по счету квартира - устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться. Но, по крайней мере, балконы не стеклят и кондеры на фасад не нахлобучивают.
airmax78
 
Повідомлень: 40246
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:22

  Hotab написав:
  airmax78 написав:Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.

Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов?? :lol:

то був долярчик?
орендар платить за все !!!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28142
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться.
Слабак
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12839
З нами з: 10.06.11
Подякував: 235 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:29

  Hotab написав:
  airmax78 написав:Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.

Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов?? :lol:

Стандартные американские/европейские условия.
airmax78
 
Повідомлень: 40246
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться.
Слабак

Да, очень ранимый. Рубцы на сердце после Голосухи еще не зажили.
airmax78
 
Повідомлень: 40246
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:42

  TipoGraf написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн.
все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.


Как ни странно это звучит, но процесс уже пошёл. Набивают клиентов в салонах, потом в период ковида стали стричь дома, а после окончания карантина не все вернулись обратно в салоны. Так как ценник аренды - это тоже существенный фактор. Но процесс растянется на годы и на десятилетия, у нас народ очень инертный в основной массе. Даже сейчас судя по всему, далеко не все скупаются на али экспресс, иначе ТЦ закрылись бы уже все давно ))

Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31194
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7474 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:46

  Serg-ik написав:3 телевизора тоже оставил-не крал.
Мелочи?

👍 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 18.03.21
Подякував: 90 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10550
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:52

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы

Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31194
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7474 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9501950295039504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Slon_Nosov і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
970 1395709
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 17:51
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32969
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (831)
09.02.2022 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.