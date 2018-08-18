TipoGraf написав:

vitaliian написав: flyman написав: В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн. В Києві може вдарити по комерціїній нерухомісті, так як народ перейде в онлайн. все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало. все парикмахеры начнут стричь дома? Что им до этого мешало.

Как ни странно это звучит, но процесс уже пошёл. Набивают клиентов в салонах, потом в период ковида стали стричь дома, а после окончания карантина не все вернулись обратно в салоны. Так как ценник аренды - это тоже существенный фактор. Но процесс растянется на годы и на десятилетия, у нас народ очень инертный в основной массе. Даже сейчас судя по всему, далеко не все скупаются на али экспресс, иначе ТЦ закрылись бы уже все давно ))