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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:04
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов??
Стандартные американские/европейские условия.
Я не исключаю , что и у нас такое имеет право на жизнь, но! Техника должна быть изначально новая, а не сгоревшая в Германии, а здесь починеная на коленке.
Ремонт изначально свежий, а не Бабушаиник с проводкой, которая в руках рассыпается изоляция. Дешёвые китайские краны/смесители, которые потекли через неделю. Ну и т.д. А то купить б/у убитую хату, переклеить обои, вывезти из своей квартиры старую метель (во время ремонта в своей хате) и завести в арендную. А потом подвязать сьемщика все поддерживать и обновлять.
На назревающие вопросы "на-ки ты такое вообще смотрел?" , сразу отвечу: времена были разные, порой приходилось по началу снимать по нижнему сегменту рынка.
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Hotab
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19
Hotab написав:
Стандартные американские/европейские условия.
Я не исключаю , что и у нас такое имеет право на жизнь, но! Техника должна быть изначально новая, а не сгоревшая в Германии, а здесь починеная на коленке.
Ремонт изначально свежий, а не Бабушаиник с проводкой, которая в руках рассыпается изоляция. Дешёвые китайские краны/смесители, которые потекли через неделю. Ну и т.д. А то купить б/у убитую хату, переклеить обои, вывезти из своей квартиры старую метель (во время ремонта в своей хате) и завести в арендную. А потом подвязать сьемщика все поддерживать и обновлять.
На назревающие вопросы "на-ки ты такое вообще смотрел?" , сразу отвечу: времена были разные, порой приходилось по началу снимать по нижнему сегменту рынка.[/quote][/quote]
все зависит от адекватности сторон. есть варианты когда человек ломает смеситель в квартире за 7000 грн/мес и считает что хозяин должен сорваться и ехать чинить хоть ночью. кто то думает что сьемщик при выезде должен обновить ремонт за свой счет.
к слову есть еще интересная тема про смену замков в дверях, она тоже демонстрирует у кого больше кукуха поехала...
иногда по этому нюансу можно предположить о дальнейших взаимоотношениях.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:04
kingkongovets написав:
никакой ковид, никакая удаленка и онлайн сервисы никогда не убьют коммерцию, а особенно стрит ритейл
трансформируют - возможно, но и только
это как ожидать, шо автопилоты и круиз контроли убьют профессии пилотов, моряков и водителей
надомники и мастера с выездом к клиенту были всегда, как и онлайн магазины и возможность работы удаленно
шо касается трц и бц (и отели)- это не совсем про недвигу, вернее там еще масса сервисов и услуг, на которых можно заработать, кроме непосредственно аренды и тут реально грамотный менеджмент и правильная изначальная концепция могут быть важнее локации
Автопилоты и Круз контроли убьют профессии пилотов, моряков.
Не всех конечно, и не сразу.
А вы что в ритейле работаете?
И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
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Voistov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:10
Voistov написав:
И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
Имхо, основной аргумент, что ритейл, по крайней мере тот, что типа премиум - всякие бутики и салоны - переживет "онлайнизацию" в том, что основной продукт, который они продают - не сам по себе товар, а сервис. Это примерно такая же разница, как между рестораном и едой в контейнерах
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Faceless
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:34
Voistov написав:А вы что в ритейле работаете?
И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
я помещения сдаю под стрит ритейл
а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят
а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы
далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг
отаке
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