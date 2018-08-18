Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19

Hotab написав: Стандартные американские/европейские условия. Стандартные американские/европейские условия.

Я не исключаю , что и у нас такое имеет право на жизнь, но! Техника должна быть изначально новая, а не сгоревшая в Германии, а здесь починеная на коленке.Ремонт изначально свежий, а не Бабушаиник с проводкой, которая в руках рассыпается изоляция. Дешёвые китайские краны/смесители, которые потекли через неделю. Ну и т.д. А то купить б/у убитую хату, переклеить обои, вывезти из своей квартиры старую метель (во время ремонта в своей хате) и завести в арендную. А потом подвязать сьемщика все поддерживать и обновлять.На назревающие вопросы "на-ки ты такое вообще смотрел?" , сразу отвечу: времена были разные, порой приходилось по началу снимать по нижнему сегменту рынка.[/quote][/quote]все зависит от адекватности сторон. есть варианты когда человек ломает смеситель в квартире за 7000 грн/мес и считает что хозяин должен сорваться и ехать чинить хоть ночью. кто то думает что сьемщик при выезде должен обновить ремонт за свой счет.к слову есть еще интересная тема про смену замков в дверях, она тоже демонстрирует у кого больше кукуха поехала...иногда по этому нюансу можно предположить о дальнейших взаимоотношениях.