Да, очень ранимый. Рубцы на сердце после Голосухи еще не зажили.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:32
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:42
Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:47
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:52
Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:04
Я не исключаю , что и у нас такое имеет право на жизнь, но! Техника должна быть изначально новая, а не сгоревшая в Германии, а здесь починеная на коленке.
Ремонт изначально свежий, а не Бабушаиник с проводкой, которая в руках рассыпается изоляция. Дешёвые китайские краны/смесители, которые потекли через неделю. Ну и т.д. А то купить б/у убитую хату, переклеить обои, вывезти из своей квартиры старую метель (во время ремонта в своей хате) и завести в арендную. А потом подвязать сьемщика все поддерживать и обновлять.
На назревающие вопросы "на-ки ты такое вообще смотрел?" , сразу отвечу: времена были разные, порой приходилось по началу снимать по нижнему сегменту рынка.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19
Я не исключаю , что и у нас такое имеет право на жизнь, но! Техника должна быть изначально новая, а не сгоревшая в Германии, а здесь починеная на коленке.
Ремонт изначально свежий, а не Бабушаиник с проводкой, которая в руках рассыпается изоляция. Дешёвые китайские краны/смесители, которые потекли через неделю. Ну и т.д. А то купить б/у убитую хату, переклеить обои, вывезти из своей квартиры старую метель (во время ремонта в своей хате) и завести в арендную. А потом подвязать сьемщика все поддерживать и обновлять.
На назревающие вопросы "на-ки ты такое вообще смотрел?" , сразу отвечу: времена были разные, порой приходилось по началу снимать по нижнему сегменту рынка.[/quote][/quote]
все зависит от адекватности сторон. есть варианты когда человек ломает смеситель в квартире за 7000 грн/мес и считает что хозяин должен сорваться и ехать чинить хоть ночью. кто то думает что сьемщик при выезде должен обновить ремонт за свой счет.
к слову есть еще интересная тема про смену замков в дверях, она тоже демонстрирует у кого больше кукуха поехала...
иногда по этому нюансу можно предположить о дальнейших взаимоотношениях.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:04
Автопилоты и Круз контроли убьют профессии пилотов, моряков.
Не всех конечно, и не сразу.
А вы что в ритейле работаете?
И ритейл тоже убьют.
Мне делать через заказ онлайн мешает какой то блок, наверное по привычке хочется мясо посмотреть да овощи оценить по внешнему виду.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имхо, основной аргумент, что ритейл, по крайней мере тот, что типа премиум - всякие бутики и салоны - переживет "онлайнизацию" в том, что основной продукт, который они продают - не сам по себе товар, а сервис. Это примерно такая же разница, как между рестораном и едой в контейнерах
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я помещения сдаю под стрит ритейл
а это далеко не только торговля, более того, торговля, если это не шото эксклюзивно-именное, или авторско-крафтовое мало интересна, ну разве шо вечные цветы и интерьерно-дизайнерские мультибрендовые бутики норм платят
а ваще главное - это услуги и бьюти индустрия с медициной щас канешна самые сладкие арендаторы
далеко не все можно оцифровать, а еще больше того, чего просто оцифровывать не хочется, как например нормальный шопинг
отаке
кстати с омикроном тему с ковидом, карантинами и вынужденной удаленкой можно закрывать
говорю как тока шо снова «переболевший» после бустера
пару раз чхнул и все
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 лют, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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