RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9502950395049505

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:36

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.

Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов?? :lol:

Стандартные американские/европейские условия.

здавалася кухня і пусті кімнати пофарбовані набіло
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:43

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы

Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть

а професор Преображеньський?
він мав на дому практику, чи нє?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:23

  flyman написав:
  Faceless написав:Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть

а професор Преображеньський?
він мав на дому практику, чи нє?

Ага, в п'ятикімнатній квартирі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31197
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7474 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))

а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
Прохожий
 
Повідомлень: 12695
З нами з: 05.06.13
Подякував: 853 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Serg-ik написав:вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))

а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе борщаги свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец

вот шо значит ошибка при выборе цели

зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10557
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  Serg-ik написав:вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))

а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе трои свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец

вот шо значит ошибка при выборе цели

зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд


Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.

Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.

А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
Voistov
 
Повідомлень: 184
З нами з: 15.02.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9502950395049505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Genie, IGNAT, Voistov і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
977 1396488
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 20:34
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5107149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1258)
09.02.2022 21:01
Рынок ОВГЗ (2744)
09.02.2022 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.