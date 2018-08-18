Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00

kingkongovets написав: Прохожий написав: Serg-ik написав: вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно ))) вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))

а что вам от моей радости?

ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в

локация полное гвно

как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)

собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра? а что вам от моей радости?ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/влокация полное гвнокак сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра? блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше

но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе трои свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой

ждал обвала

2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном

капец



вот шо значит ошибка при выборе цели



зы:

грит на антоновича жизни нет изза жд блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и большено он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе трои свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкойждал обвала2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окномкапецвот шо значит ошибка при выборе целизы:грит на антоновича жизни нет изза жд

Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.И даже этот дом мне нравится.Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.