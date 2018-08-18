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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:36
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Ремонт после себя не сделал, чтоб лорду было хорошо?
Мне одна звезда (науськаная рылом) пробовала подсунуть договор, где я должен за свой счёт ремонтировать или менять всю бытовую технику, и , дословно "повернути квартиру в стані не гіршому, ніж отримав при заселенні". Я поржал в лицо. Это типа надо освежить ремонт за свой счёт?? То есть всю жизнь квартира будет ремонтиться , освежаться, обновляться за счёт арендаторов??
Стандартные американские/европейские условия.
здавалася кухня і пусті кімнати пофарбовані набіло
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:43
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально
смотря в какой квартире и смотря какой салон
вы даже представить не можете под шо иногда используются квартиры, особенно 4+ комнатные аэродромы
Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть
а професор Преображеньський?
він мав на дому практику, чи нє?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:23
flyman написав: Faceless написав:
Я в смысле сделать в квартире, где сами живут - об этом же речь шла, "набивают клиентуру в салоне и потом обслуживают дома". Понятно, что чисто теоретически в жилом можно сделать что угодно. Но "на дому" у мастера сделать условия и возможность салона? Не, не поверю. Во всяком случае капиталовложения такие, что проще свой салон открыть
а професор Преображеньський?
він мав на дому практику, чи нє?
Ага, в п'ятикімнатній квартирі
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Faceless
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:36
Serg-ik написав:
вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:49
Прохожий написав: Serg-ik написав:
вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе борщаги свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец
вот шо значит ошибка при выборе цели
зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:00
kingkongovets написав: Прохожий написав: Serg-ik написав:
вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе трои свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец
вот шо значит ошибка при выборе цели
зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.
Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.
А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:05
kingkongovets написав: Прохожий написав: Serg-ik написав:
вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе борщаги свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец
вот шо значит ошибка при выборе цели
зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
Так не из-за жд, а из-за окон на Антоновича,
основная часть квартир в продаже с выходом на Антоновича, а не во двор,
И узкие непродуманные кухни
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:05
Voistov написав:Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.
Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.
А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
ну вот как с вас не ржать?
вас учишь, пытаешься шото советовать, приводишь примеры из личной жизни, а в итоге понаехи, знающие киев по своим гетто и поездкам в часы пик на работу в центр, или пару раз приезжавшие на самокате из ирпеня, учат тебя где в киеве лучше всего жить)))
зы:
лучшие места на борщаге возле станций скоростного, а в святошине - в районе львовской, отдыха и котельникова
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:13
kingkongovets написав:
Voistov написав:вспомнил Прохожего, который настоятельно советовал соскакивать с аренды в свою. Но что-то вижу не рад он моим переменам. Странно )))
зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.
Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.
А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
ну вот как с вас не ржать?
вас учишь, пытаешься шото советовать, приводишь примеры из личной жизни, а в итоге понаехи, знающие киев по своим гетто и поездкам в часы пик на работу в центр, или пару раз приезжавшие на самокате из ирпеня, учат тебя где в киеве лучше всего жить)))[/quote]
Так я ни разу и не услышал кроме одного раза от Аэрмакса где в Киеве жить хорошо.
Ну конкретная улица и конкретный дом. И то его выбор мне не подошёл/не понравился.
Могу понять когда плюются на бабушатники, на плотность ПОХ
Не могу понять как парк может считаться малозначимым фактором.
Даю свои вводные, нужна двушка, 120—130к.
Где брать?
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