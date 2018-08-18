Voistov написав: Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.

Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.

Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.

И даже этот дом мне нравится.

Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.



Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.



А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.

Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».

Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.