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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:32
Voistov написав:подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
мое детство прошло на лесном в новострое с правильными комнатами, у меня была своя комната с видом на лес, я перед этим я жил на красноармейской напротив костела и ходил в детсад, на месте которого сейчас отель холидей-инн, с бабушкой и дедушкой и проводил там все выходные, праздники и каникулы
то есть мое детство прошло параллельно и на лесном и на красноармейской и у меня была возможность сравнить
а еще я занимался водным поло на динамо, в фотокружке дома пионеров на площади славы и в секциях картинга и вольной борьбы на лесном
помню контингент и там
школу закончил в 86ом
как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?
контингент в школах борщаги из окрестных сел мало отличается от моих одноклассников на лесном, недавно переселенных из сел троещины и вигуровщинв и очень сильно отличается от моих друзей детства из центра
ну и на сегодня, видя кто из моих друзей детства чего достиг и чего достигли мои собственные дети, сомнений в том, где надо жить и растить детей у меня не возникает
но вы, конечно же, имеете право на свое собственное мнение)))
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:33
Voistov написав:
Даю свои вводные, нужна двушка, 120—130к.
Где брать?
имхо, думаю сейчас сумму нужно удвоить что бы не идти на компромисс с совестью. остальное тут будут поливать, увы... и нужны другие вводные, дети, количество автомобилей. есть варианты когда родители построили дом под киевом, но ребенок манал в нем жить т.к. вся студенческая жизнь в городе. как говориться, на вкус все фломастеры разные...
одно соглашусь, пешая доступность метро набирает актуальность. говорю как человек впервые севший на мотоцикл пару лет назад, стоять в пробках не хватает нервов.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:35
Voistov написав:Даю свои вводные, нужна двушка, 120—130к.
Где брать?
вводные он дает, бггг)
ты денег дай, или хотя бы попроси с уважением)
хотя кому я говорю
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:43
kingkongovets написав:
как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?
вспомнила бабка колы дивкою була...
может только "центр" тогда был совсем другим? сейчас то где живете и в каком ритме? одно дело на пенсии выйти в мариинском погулять, другое дело на авто вырваться и вечером вернуться, припарковаться...
может вспомним еще как с бессарабки к клубу мвд можно было за 15 коп подняться?
давайте сравним размеренность жизни на красноармейской и розы люксембург? или вечно загазованной саксаганской улицы?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 09 лют, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:50
Slon_Nosov написав: Voistov написав:
Даю свои вводные, нужна двушка, 120—130к.
Где брать?
имхо, думаю сейчас сумму нужно удвоить что бы не идти на компромисс с совестью. остальное тут будут поливать, увы... и нужны другие вводные, дети, количество автомобилей. есть варианты когда родители построили дом под киевом, но ребенок манал в нем жить т.к. вся студенческая жизнь в городе. как говориться, на вкус все фломастеры разные...
одно соглашусь, пешая доступность метро набирает актуальность. говорю как человек впервые севший на мотоцикл пару лет назад, стоять в пробках не хватает нервов.
Ребёнок младенец. Кто знает, может будет ещё. Но это уже будет другая история, считаем что один ребёнок.
Один автомобиль.
Жена и без ковида работала из дома (и будет) я дома начала карантина.
Только Киев, не пригород.
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Voistov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:53
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?
вспомнила бабка колы дивкою була...
может только "центр" тогда был совсем другим? сейчас то где живете и в каком ритме? одно дело на пенсии выйти в мариинском погулять, другое дело на авто вырваться и вечером вернуться, припарковаться...
может вспомним еще как с бессарабки к клубу мвд можно было за 15 коп подняться?
«тогда» киев и его центр был зачуханным сонным облцентром, в котором не было и речи о том, шоп выбирать где жить
сейчас это быстро растущая столица еаропейской страны
я пожил за это время много где, в том числе и в частном доме с корабельными соснами на участке 25 соток в ирпене и в новострое на оболонской набережной
в новостроях бизнес класса на правом берегу сейчас живут мои дети
в моем ритме альтернатив центру и своей бонбоньерке я не вижу от слова вообще)
хотя каждому свое
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:53
Voistov написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:а что вам от моей радости?
ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше
но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе трои свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой
ждал обвала
2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном
капец
вот шо значит ошибка при выборе цели
зы:
грит на антоновича жизни нет изза жд
Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.
Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.
А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
А что такое "настоящее полноценное детство"?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:54
kingkongovets написав:
Voistov написав:подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
мое детство прошло на лесном в новострое с правильными комнатами, у меня была своя комната с видом на лес, я перед этим я жил на красноармейской напротив костела и ходил в детсад, на месте которого сейчас отель холидей-инн, с бабушкой и дедушкой и проводил там все выходные, праздники и каникулы
то есть мое детство прошло параллельно и на лесном и на красноармейской и у меня была возможность сравнить
а еще я занимался водным поло на динамо, в фотокружке дома пионеров на площади славы и в секциях картинга и вольной борьбы на лесном
помню контингент и там
школу закончил в 86ом
как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?
контингент в школах борщаги из окрестных сел мало отличается от моих одноклассников на лесном, недавно переселенных из сел троещины и вигуровщинв и очень сильно отличается от моих друзей детства из центра
ну и на сегодня, видя кто из моих друзей детства чего достиг и чего достигли мои собственные дети, сомнений в том, где надо жить и растить детей у меня не возникает
но вы, конечно же, имеете право на свое собственное мнение)))
Я если честно так и думал, ну про вообще детство. Критерий/показатель кружки.
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Voistov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:56
Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях.
А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади.
Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется.
п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире.
Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь.
Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:58
Voistov написав:Я если честно так и думал, ну про вообще детство. Критерий/показатель кружки.
критерии - качество жизни и круг общения
и предлагаю на этом общение закончить
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kingkongovets
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