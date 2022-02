Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25

Serg-ik написав: drevlyanin написав: Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе

И что? Это же промзона со всех сторон. Дом у дороги, вокруг-ничего, ни магазина , ни школы, есть один детсад, для жителей хрущей. И сколько строят Креатор? Там года два прошло, не менее, от объявления стройки до котлована, потому что проблемы с землёй были.

И не забывайте, 980-это стены без штукатурки, с поставкой неизветсно когда. На ремонт у меня при такой цене нет бюджета.

Поэтика тоже ничего с виду. Но сколько её мурыжат? И что вокруг? Парк и пустота И что? Это же промзона со всех сторон. Дом у дороги, вокруг-ничего, ни магазина , ни школы, есть один детсад, для жителей хрущей. И сколько строят Креатор? Там года два прошло, не менее, от объявления стройки до котлована, потому что проблемы с землёй были.И не забывайте, 980-это стены без штукатурки, с поставкой неизветсно когда. На ремонт у меня при такой цене нет бюджета.Поэтика тоже ничего с виду. Но сколько её мурыжат? И что вокруг? Парк и пустота

Для адекватности восприятия:Было 30к$, Креатор, март2020, треха 90м2 с видом на парк, дорогу не слышно, именно изза этого не купили в соседнем ДБКшном с окнами на дорогу, по 680$/м2 при полной оплате, половина через банк-кредит, 3 месяца без %, поперезанимано потом у всех кого можно, к концу года долги закрыты.Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2021, адрес получен в августе, %40 заканчивает ремонты. Задержки основные из-за нерабочего ДАБИ и новой нормативки по присвоению адресовЕсть правда некоторые терки с назначенной УК и Креатор поначалу был просто таки нетипично превышающим ожидания, но 3 гола в столице делают своё дело - Do as roman when You in RomeОстальные оценки территории вообще непонятно о чем, не совпадает с локацией Креатора от слова совсемРайон прта Науки до сих пор очень недооценен.