kingkongovets написав:

Voistov написав: подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.

мое детство прошло на лесном в новострое с правильными комнатами, у меня была своя комната с видом на лес, я перед этим я жил на красноармейской напротив костела и ходил в детсад, на месте которого сейчас отель холидей-инн, с бабушкой и дедушкой и проводил там все выходные, праздники и каникулыто есть мое детство прошло параллельно и на лесном и на красноармейской и у меня была возможность сравнитьа еще я занимался водным поло на динамо, в фотокружке дома пионеров на площади славы и в секциях картинга и вольной борьбы на лесномпомню контингент и тамшколу закончил в 86омкак вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?контингент в школах борщаги из окрестных сел мало отличается от моих одноклассников на лесном, недавно переселенных из сел троещины и вигуровщинв и очень сильно отличается от моих друзей детства из центрану и на сегодня, видя кто из моих друзей детства чего достиг и чего достигли мои собственные дети, сомнений в том, где надо жить и растить детей у меня не возникаетно вы, конечно же, имеете право на свое собственное мнение)))