Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки. Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни. Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки. И даже этот дом мне нравится. Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.
Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.
А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни. Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль». Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
А что такое "настоящее полноценное детство"?[/quote]
Вы знаете как то сложно сказать, но все же были детьми… - залезть на дерево, - в ножички земельки поиграться - в прятки побегать. - всякие там пекари, чижа, слона, козла…
airmax78 написав:2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)
Погасил 38000 грн. долга начисленного за отопление за 5 лет (в связи с неправильной единицей измерения принятой бухгалтерией - я передавал в гКл, а они считали что это кВт или как-то так. Одуплились только в 2020м году). Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.
Приезжайте к нам на Сахалин! Надоест новая прелесть и захотите снова поснимать-я первый в очереди на сдачу такому золотому человеку.
Voistov написав:подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
мое детство прошло на лесном в новострое с правильными комнатами, у меня была своя комната с видом на лес, я перед этим я жил на красноармейской напротив костела и ходил в детсад, на месте которого сейчас отель холидей-инн, с бабушкой и дедушкой и проводил там все выходные, праздники и каникулы
то есть мое детство прошло параллельно и на лесном и на красноармейской и у меня была возможность сравнить
а еще я занимался водным поло на динамо, в фотокружке дома пионеров на площади славы и в секциях картинга и вольной борьбы на лесном помню контингент и там школу закончил в 86ом
как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?
контингент в школах борщаги из окрестных сел мало отличается от моих одноклассников на лесном, недавно переселенных из сел троещины и вигуровщинв и очень сильно отличается от моих друзей детства из центра ну и на сегодня, видя кто из моих друзей детства чего достиг и чего достигли мои собственные дети, сомнений в том, где надо жить и растить детей у меня не возникает
но вы, конечно же, имеете право на свое собственное мнение)))
Я если честно так и думал, ну про вообще детство. Критерий/показатель кружки.
к примеру про детство, улица богомольца - в детстве я там катался на велике и скейте - теперь все запарковано, в парке богомольца вообще заправку воткнули. на склоне шелковичной, на территории больницы хотели дома строить - хвала аллаху не дали. думаю сегодня дела с кружками в центре обстоят хуже чем на массивах, если не брать занятия с индивидуальными ценами. все индивидуально, глупо мыслить шаблонами тем более на пенсии!
Slon_Nosov написав:глупо мыслить шаблонами тем более на пенсии!
моя пенсия - это кешфло от аренды коммерции в центре, которой я управляю, используя приобретенные за десятилетия опыта шаблоны примерно раз в пару лет подкупаю около 100 метров коммерции в центре, особо при этом не бедствуя
рад, шо вы мыслите умнее чем я, но меня пока результаты моих собственных размышлений устраивают)
Для адекватности восприятия: Было 30к$, Креатор, март2020, треха 90м2 с видом на парк, дорогу не слышно, именно изза этого не купили в соседнем ДБКшном с окнами на дорогу, по 680$/м2 при полной оплате, половина через банк-кредит, 3 месяца без %, поперезанимано потом у всех кого можно, к концу года долги закрыты. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2021, адрес получен в августе, %40 заканчивает ремонты. Задержки основные из-за нерабочего ДАБИ и новой нормативки по присвоению адресов Есть правда некоторые терки с назначенной УК и Креатор поначалу был просто таки нетипично превышающим ожидания, но 3 гола в столице делают своё дело - Do as roman when You in Rome
Остальные оценки территории вообще непонятно о чем, не совпадает с локацией Креатора от слова совсем Район прта Науки до сих пор очень недооценен.
Serg-ik написав:
drevlyanin написав:Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе
И что? Это же промзона со всех сторон. Дом у дороги, вокруг-ничего, ни магазина , ни школы, есть один детсад, для жителей хрущей. И сколько строят Креатор? Там года два прошло, не менее, от объявления стройки до котлована, потому что проблемы с землёй были. И не забывайте, 980-это стены без штукатурки, с поставкой неизветсно когда. На ремонт у меня при такой цене нет бюджета. Поэтика тоже ничего с виду. Но сколько её мурыжат? И что вокруг? Парк и пустота
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 09 лют, 2022 22:30, всього редагувалось 3 разів.
Foridm написав: Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях. А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади. Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется. п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире. Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь. Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.
Я квартирный вопрос решил в 2015 на "дне" цен. Оболонь возле озера, в пешей доступности парк Наталка. Но что-то после карантинных удаленок почти перестал пользоваться большим Киевом. Хочется уже свой дом со всеми удобствами, без бычков на придомовой и быдла этажа повыше )