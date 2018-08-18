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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950595069507950895099510>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:01

  Faceless написав:
Не в дупе трои, а в одном из лучших мест Борщаговки.
Некоторым - парки такая же необходимость как и другие атрибуты жизни.
Я лично тоже рассматриваю этот район и это место как приоритетное для покупки.
И даже этот дом мне нравится.
Единственное, что сильно не нравится во вновьприобретенной Сержиком квартире, то, что она похоже север окнами выходит.

Не только лишь все не имеют несовершеннолетних детей.

А на Антоновича действительно жизни нет, особенно в детской подростковой жизни.
Мне вас не жаль, в смысле, что нет пренебрежения для использование клише «мне вас жаль».
Но подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.
А что такое "настоящее полноценное детство"?[/quote]

Вы знаете как то сложно сказать, но все же были детьми…
- залезть на дерево,
- в ножички земельки поиграться
- в прятки побегать.
- всякие там пекари, чижа, слона, козла…
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:03

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:2 недели переезжали. И уже 2й месяц раскладываемся
вы ж тоже, я надеюсь, своего лендлорда при съезде швыранули на бабло?)

Погасил 38000 грн. долга начисленного за отопление за 5 лет (в связи с неправильной единицей измерения принятой бухгалтерией - я передавал в гКл, а они считали что это кВт или как-то так. Одуплились только в 2020м году).
Оставил в квартире: 2 водонагревателя, телевизор, замененный новый смеситель, замененный за свой счёт новый компрессор в сайд бай сайд холодильнике, москитные сетки на всех окнах, и по мелочи. Ну и за 3000 грн. провёл там генеральную уборку.


Приезжайте к нам на Сахалин! :mrgreen: Надоест новая прелесть и захотите снова поснимать-я первый в очереди на сдачу такому золотому человеку. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:10

  Voistov написав:
  kingkongovets написав:
Voistov написав:подобное утверждение (про Антоновича как хорошее место для взросления) вызывает удивления и некоторые сомнения, а было ли у вас настоящее полноценное детство.


мое детство прошло на лесном в новострое с правильными комнатами, у меня была своя комната с видом на лес, я перед этим я жил на красноармейской напротив костела и ходил в детсад, на месте которого сейчас отель холидей-инн, с бабушкой и дедушкой и проводил там все выходные, праздники и каникулы

то есть мое детство прошло параллельно и на лесном и на красноармейской и у меня была возможность сравнить

а еще я занимался водным поло на динамо, в фотокружке дома пионеров на площади славы и в секциях картинга и вольной борьбы на лесном
помню контингент и там
школу закончил в 86ом

как вы думаете, я имею представление о разнице жизни в экологическом и тихом районе с видом на лес и в «загазованном и непригодном для жизни» центре?

контингент в школах борщаги из окрестных сел мало отличается от моих одноклассников на лесном, недавно переселенных из сел троещины и вигуровщинв и очень сильно отличается от моих друзей детства из центра
ну и на сегодня, видя кто из моих друзей детства чего достиг и чего достигли мои собственные дети, сомнений в том, где надо жить и растить детей у меня не возникает

но вы, конечно же, имеете право на свое собственное мнение)))


Я если честно так и думал, ну про вообще детство. Критерий/показатель кружки.


к примеру про детство, улица богомольца - в детстве я там катался на велике и скейте - теперь все запарковано, в парке богомольца вообще заправку воткнули. на склоне шелковичной, на территории больницы хотели дома строить - хвала аллаху не дали. думаю сегодня дела с кружками в центре обстоят хуже чем на массивах, если не брать занятия с индивидуальными ценами. все индивидуально, глупо мыслить шаблонами тем более на пенсии!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:11

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зы:
холодильник эл-джи?)

тут у меня затипало.
что не так с сайд-бай-сайд лыжами?

компрессоры летят)
вообще их компрессоры много где стоят, но компрессор с заменой и перепайкой все равно дешевле, чем новый с-б-с)


+1. Мой кум два раза за три года менял. Сейчас (по отзывам ремонтников и родни/знакомых) качество +- бюджетной бытовухи сильно просело. Уже начинаю понимать Эйра, с его поклонением Милле.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:глупо мыслить шаблонами тем более на пенсии!


моя пенсия - это кешфло от аренды коммерции в центре, которой я управляю, используя приобретенные за десятилетия опыта шаблоны
примерно раз в пару лет подкупаю около 100 метров коммерции в центре, особо при этом не бедствуя

рад, шо вы мыслите умнее чем я, но меня пока результаты моих собственных размышлений устраивают)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:18

Думки експертів КРЖН)))

  Прохожий написав:купить в дупе борщаги...
локация полное гвно

  kingkongovets написав:купить в дупе борщаги...
капец...
...вот шо значит ошибка

Мужики - ви полегше з своїми оцінками, а то ще він візьме та й стрибне з вікна :shock:
Кажете, 10й поверх? :roll:
Зображення
Так це цей☝️ будинок, чи інший?
(бо інших будинків 20+ поверхів біля парку - там не бачу) ;)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25

Для адекватности восприятия:
Было 30к$, Креатор, март2020, треха 90м2 с видом на парк, дорогу не слышно, именно изза этого не купили в соседнем ДБКшном с окнами на дорогу, по 680$/м2 при полной оплате, половина через банк-кредит, 3 месяца без %, поперезанимано потом у всех кого можно, к концу года долги закрыты.
Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2021, адрес получен в августе, %40 заканчивает ремонты. Задержки основные из-за нерабочего ДАБИ и новой нормативки по присвоению адресов
Есть правда некоторые терки с назначенной УК и Креатор поначалу был просто таки нетипично превышающим ожидания, но 3 гола в столице делают своё дело - Do as roman when You in Rome

Остальные оценки территории вообще непонятно о чем, не совпадает с локацией Креатора от слова совсем.
Апл. Наверное намешалось что-то и 1й и 2й проект Креатора

Район прта Науки до сих пор очень недооценен.
  Serg-ik написав:
  drevlyanin написав:Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе :cry:

И что? Это же промзона со всех сторон. Дом у дороги, вокруг-ничего, ни магазина , ни школы, есть один детсад, для жителей хрущей. И сколько строят Креатор? Там года два прошло, не менее, от объявления стройки до котлована, потому что проблемы с землёй были.
И не забывайте, 980-это стены без штукатурки, с поставкой неизветсно когда. На ремонт у меня при такой цене нет бюджета.
Поэтика тоже ничего с виду. Но сколько её мурыжат? И что вокруг? Парк и пустота
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 09 лют, 2022 22:58, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:26

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
Я пропустил. Где, когда, что и за сколько Вы купили?

Так это уже 3я по счету квартира - устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться. Но, по крайней мере, балконы не стеклят и кондеры на фасад не нахлобучивают.


Та ладно вам кочевряжиться-думаю минимум человек 10 тут уже знают/догадываются.
Или боитесь, что Долярчик энд ко. в гости набегут? Напрасно.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Foridm написав: Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )


Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях.
А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади.
Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется.
п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире.
Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь.
Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.
Я квартирный вопрос решил в 2015 на "дне" цен. Оболонь возле озера, в пешей доступности парк Наталка. Но что-то после карантинных удаленок почти перестал пользоваться большим Киевом. Хочется уже свой дом со всеми удобствами, без бычков на придомовой и быдла с этажей повыше )
Востаннє редагувалось Foridm в Сер 09 лют, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:34

  drevlyanin написав:
Приезжайте к нам на Сахалин! :mrgreen: Надоест новая прелесть и захотите снова поснимать-я первый в очереди на сдачу такому золотому человеку. :lol:

Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
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