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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:38
airmax78 написав:Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:44
kingkongovets написав:
примерно раз в пару лет подкупаю около 100 метров коммерции в центре, особо при этом не бедствуя
рад, шо вы мыслите умнее чем я, но меня пока результаты моих собственных размышлений устраивают)
и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?
банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:48
Foridm написав: drevlyanin написав: Foridm написав:
Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях.
А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади.
Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется.
п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире.
Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь.
Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.
Я квартирный вопрос решил в 2015 на "дне" цен. Оболонь возле озера, в пешей доступности парк Наталка. Но что-то после карантинных удаленок почти перестал пользоваться большим Киевом. Хочется уже свой дом со всеми удобствами, без бычков на придомовой и быдла с этажей повыше )
что за озеро, если не секрет?
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:56
Slon_Nosov написав:и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?
банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...
нет, мне не скучно, у меня был загородный дом и сейчас
есть дача, но я все же предпочитаю центр
человека я поздравил одним из первых, но он несколько раз спрашивал конкретно мое мнение и не вижу почему я должен ему врать, тем более если он сам доволен своей покупкой
а вообще я полностью согласен с мнениями по этому поводу древлянина, макса и прохожего
но шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:56
Slon_Nosov написав: Foridm написав:
drevlyanin написав:[quote="5393490:Foridm"] Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )
Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях.
А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади.
Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется.
п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире.
Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь.
Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.
Я квартирный вопрос решил в 2015 на "дне" цен. Оболонь возле озера, в пешей доступности парк Наталка. Но что-то после карантинных удаленок почти перестал пользоваться большим Киевом. Хочется уже свой дом со всеми удобствами, без бычков на придомовой и быдла с этажей повыше )
что за озеро, если не секрет?
[/quote]Вербное
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Foridm
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:00
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)
Тысяч 80 за 10 лет отдал.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:01
kingkongovets написав:
Voistov написав:Я если честно так и думал, ну про вообще детство. Критерий/показатель кружки.
критерии - качество жизни и круг общения
и предлагаю на этом общение закончить
Можете пожаловаться на меня модератору, или на ваш выбор покинуть форум сами.
Можете не отвечать на мои сообщения.
Цитата ваших сообщений, это пост не только для вас.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:01
Corpocrator написав:
Район прта Науки до сих пор очень недооценен.
И чем он интересен то?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:09
kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?
банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...
нет, мне не скучно, у меня был загородный дом и сейчас
есть дача, но я все же предпочитаю центр
человека я поздравил одним из первых, но он несколько раз спрашивал конкретно мое мнение и не вижу почему я должен ему врать, тем более если он сам доволен своей покупкой
а вообще я полностью согласен с мнениями по этому поводу древлянина, макса и прохожего
но шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)
тому ти (багато хто також) не можеш оцінити адекватно здобутки інших:
1. Сержик - хотів 3к з правильними кімнатами великої площі:
ціль досягнуто на 100%, без компромісів.
2. Долярчик Успіх - хотів стати лендлордом отримувати кешфло (майже став, і отримує, тільки ще тре почетати)
ціль досягнуто на 60%
3. Флайман - хотів оточити Київ кавалірками в пішій доступності до станцій метро 3х різних гілок ШРТ
ціль досягнуто на 83%
Іде оцінка не по критерію: "ціль поставлена -> ціль досягнута", а по якомусь іншому: "недоотриманий профіт", чи "я би там не жив", "іпеня" і т.д., тобто порівнює тепле з кольоровим.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:14
kingkongovets написав:
но шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)
более чем! одно интересно, почему про ипеня вопрос? я из тех, кто на сейчас не хочет жить рядом с памятником П. Орлику, имея там квартиру 100 метров, по причине логистики.
для тебя красноармейская центр, а для меня загазованная не центральная улица, все познается в сравнении. неужели на старости один интерес остался, перед подрастающем поколением пальцы загибать в плане расположения квартиры? лучше собирай лайки за архивные фотографии Киева, тебе приятно и людям.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 09 лют, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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