Foridm написав:

drevlyanin написав: [quote="5393490:Foridm"] Вот именно, что читаю. На форуме столько дезинформации, что я уже думал, что дешевле 2000 за квадрат и не взять. А тут пришли реальные вести с полей и развеяли туман )

Где вы тут углядели дезинформацию? Если внимательно читать, то не сложно заметить, что обсуждение крутится в основном вокруг нового и модного жилого фонда в +- неплохих локациях.А на такое действительно прайс от 1,5 куе/метр за "аэродромы" и до 2-3-4-5 за умеренные площади.Если вас интересует ДВР, Лесной, Отрадный, Борщаговки и т.п да ещё и дома постарше-предлагайте варианты для обсуждения и народ подтянется.п.с. Если бы Сержик изначально озвучил РЕАЛЬНЫЙ бюджет покупки, ему бы и накидывали варианты на этот бюджет а не Кристеры с Навигаторами, и возможно он бы уже года 3 жил в своей квартире.Но такая украинская натура-прибедняться и жаловаться на жизнь.Кстати, зря он пишет, что мол его тут только "тиранили"-почти все относились к нему вполне благожелательно и с сочувствием. Подкалывали конечно временами, но отнюдь не со зла.