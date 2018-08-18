kingkongovets написав:

Slon_Nosov написав: и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?

банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...

нет, мне не скучно, у меня был загородный дом и сейчасесть дача, но я все же предпочитаю центрчеловека я поздравил одним из первых, но он несколько раз спрашивал конкретно мое мнение и не вижу почему я должен ему врать, тем более если он сам доволен своей покупкойа вообще я полностью согласен с мнениями по этому поводу древлянина, макса и прохожегоно шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)