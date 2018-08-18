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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9507950895099510>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?
банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...


нет, мне не скучно, у меня был загородный дом и сейчас
есть дача, но я все же предпочитаю центр

человека я поздравил одним из первых, но он несколько раз спрашивал конкретно мое мнение и не вижу почему я должен ему врать, тем более если он сам доволен своей покупкой

а вообще я полностью согласен с мнениями по этому поводу древлянина, макса и прохожего

но шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)

тому ти (багато хто також) не можеш оцінити адекватно здобутки інших:
1. Сержик - хотів 3к з правильними кімнатами великої площі:
ціль досягнуто на 100%, без компромісів.
2. Долярчик Успіх - хотів стати лендлордом отримувати кешфло (майже став, і отримує, тільки ще тре почетати)
ціль досягнуто на 60%
3. Флайман - хотів оточити Київ кавалірками в пішій доступності до станцій метро 3х різних гілок ШРТ
ціль досягнуто на 83%

Іде оцінка не по критерію: "ціль поставлена -> ціль досягнута", а по якомусь іншому: "недоотриманий профіт", чи "я би там не жив", "іпеня" і т.д., тобто порівнює тепле з кольоровим.
так если люди не готовы к критике, то зачем они десятилетия висят на форумах?
я ж как раз о том, шо цели надо правильно выбирать и не тратить время и деньги зря
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:18

  Foridm написав:Я квартирный вопрос решил в 2015 на "дне" цен. Оболонь возле озера, в пешей доступности парк Наталка. Но что-то после карантинных удаленок почти перестал пользоваться большим Киевом. Хочется уже свой дом со всеми удобствами, без бычков на придомовой и быдла с этажей повыше )


Наш человек. Теперишних/будущих владельцев домов становится все больше на форуме. А в 2020 надо мной в основном прикалывались-мол киевскую квартиру променял на "село" с дорогим обслуживанием и овердофига работы.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:25

  kingkongovets написав:так если люди не готовы к критике, то зачем они десятилетия висят на форумах?
я ж как раз о том, шо цели надо правильно выбирать и не тратить время и деньги зря

то повтирай ще про правільні цілі, які тре правильно вибирати, нам селюкам-понаїхам
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:но шо это мы все обо мне, да обо мне - сами то вы довольны своей жизнью? нравятся ипеня?)


более чем! одно интересно, почему про ипеня вопрос? я из тех, кто на сейчас не хочет жить рядом с памятником П. Орлику, имея там квартиру 100 метров, по причине логистики.
для тебя красноармейская центр, а для меня загазованная не центральная улица, все познается в сравнении. неужели на старости один интерес остался, перед подрастающем поколением пальцы загибать в плане расположения квартиры?
для меня район нового строения и сермили - просто самый большой кормилец на сегодня плюс моя малая родина, живу я не там
но времени там провожу много и вижу как та локация на глазах превращается то ли в новый берлин, то ли в старый манхеттен, то ли вообще во шото новое и очень прикольное
особенно сермиля - от олимпийской до лыбедской
и считаю шо пока есть возможность занедорого выхватить там шото путное в популярных там и очень разных по качеству шоколадках, то это имеет смысл сделать
а еще больший смысл имело это сдалать 5 лет назад
как и многие другие варианты в то время, шоколадки на антоновича это условно
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:так если люди не готовы к критике, то зачем они десятилетия висят на форумах?
я ж как раз о том, шо цели надо правильно выбирать и не тратить время и деньги зря

то повтирай ще про правільні цілі, які тре правильно вибирати, нам селюкам-понаїхам
окружателя киева кавалирками не мне учить - ты прав)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:29

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)

Тысяч 80 за 10 лет отдал.


Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

little_wanderer написав:Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.
а еще лучше вайт лайнс)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:31

  kingkongovets написав:особенно сермиля - от олимпийской до лыбедской
и считаю шо пока есть возможность занедорого выхватить там шото путное в популярных там и очень разных по качеству шоколадках, то это имеет смысл сделать
а еще больший смысл имело это сдалать 5 лет назад
как и многие другие варианты в то время, шоколадки на антоновича это условно


Я в тех местах бываю регулярно.
На лето я из города уезжаю и когда возвращаюсь и попадаю в этот район, то от выхлопных газов блевать тянет первое время.
Потом привыкаешь и уже не замечаешь, до следующего сентября...
Надо отдавать себе отчет, что постоянное обитание в этом районе - это навскидку -5 лет к продолжительности жизни.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:33

  kingkongovets написав:
little_wanderer написав:Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.
а еще лучше вайт лайнс)


По качеству воздуха уже не катит.
И забыл еще упомянуть уровень шумового загрязнения.
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