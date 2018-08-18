RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9507950895099510

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:[quote="airmax78"]
Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)

Тысяч 80 за 10 лет отдал.


Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.[/quote]там же еще полтосик был драматически зафиксирован, когда макс на панике голосуху сбросил

но он мужчина - собрался и сделал несколько правильных поступков подряд, кстати не без помощи этого зала)
и получил свой дримхаус)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:43

  little_wanderer написав:
  kingkongovets написав:особенно сермиля - от олимпийской до лыбедской
и считаю шо пока есть возможность занедорого выхватить там шото путное в популярных там и очень разных по качеству шоколадках, то это имеет смысл сделать
а еще больший смысл имело это сдалать 5 лет назад
как и многие другие варианты в то время, шоколадки на антоновича это условно


Я в тех местах бываю регулярно.
На лето я из города уезжаю и когда возвращаюсь и попадаю в этот район, то от выхлопных газов блевать тянет первое время.
Потом привыкаешь и уже не замечаешь, до следующего сентября...
Надо отдавать себе отчет, что постоянное обитание в этом районе - это навскидку -5 лет к продолжительности жизни.


Да да. Хочу добавить.
Летом прошлого года жена рожала в 7м роддоме, это Предславинская 9. Жена лежала последнюю неделю на сохранении.
Мотался туда часто, и даже гулял по окрестностям.
Вот там я да, искренне ужасался, как там жить с детьми. Да и детей я там видел как то маловато.
«И эти люди после этого запрещают мне ковыряться в носу» рассказывая что нельзя жить на ПОХ
Voistov
 
Повідомлень: 190
З нами з: 15.02.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
adeges
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 14.03.06
Подякував: 287 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...
adeges
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 14.03.06
Подякував: 287 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...
+100500
все именно так
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08

  adeges написав:но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...


Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
little_wanderer
 
Повідомлень: 775
З нами з: 16.10.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:09

  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


Если центр тем или иным способом почистят таки основательно от бляхеров, а более-менее обеспеченные жители хоть на половину пересядут на "электрички", ситуация с газами и шумом
может сильно измениться в лучшую сторону и похоже все к тому идет. Но это лет 5-10 нужно.
drevlyanin
 
Повідомлень: 834
З нами з: 01.04.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9507950895099510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, little_wanderer і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
977 1396782
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 20:34
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5107254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32982
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.