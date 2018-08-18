Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

kingkongovets написав: adeges написав: жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься ) газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)

время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление

и панорамные окна при этом маст хэв канешна же газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отоплениеи панорамные окна при этом маст хэв канешна же

но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)забавы для богатых, одним словом...