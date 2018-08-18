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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 23:35
drevlyanin написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
[quote="airmax78"]
Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)
Тысяч 80 за 10 лет отдал.
Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.[/quote]там же еще полтосик был драматически зафиксирован, когда макс на панике голосуху сбросил
но он мужчина - собрался и сделал несколько правильных поступков подряд, кстати не без помощи этого зала)
и получил свой дримхаус)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:43
little_wanderer написав: kingkongovets написав:
особенно сермиля - от олимпийской до лыбедской
и считаю шо пока есть возможность занедорого выхватить там шото путное в популярных там и очень разных по качеству шоколадках, то это имеет смысл сделать
а еще больший смысл имело это сдалать 5 лет назад
как и многие другие варианты в то время, шоколадки на антоновича это условно
Я в тех местах бываю регулярно.
На лето я из города уезжаю и когда возвращаюсь и попадаю в этот район, то от выхлопных газов блевать тянет первое время.
Потом привыкаешь и уже не замечаешь, до следующего сентября...
Надо отдавать себе отчет, что постоянное обитание в этом районе - это навскидку -5 лет к продолжительности жизни.
Да да. Хочу добавить.
Летом прошлого года жена рожала в 7м роддоме, это Предславинская 9. Жена лежала последнюю неделю на сохранении.
Мотался туда часто, и даже гулял по окрестностям.
Вот там я да, искренне ужасался, как там жить с детьми. Да и детей я там видел как то маловато.
«И эти люди после этого запрещают мне ковыряться в носу» рассказывая что нельзя жить на ПОХ
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:48
жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
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adeges
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:52
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00
kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00
adeges написав: kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
+100500
все именно так
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08
adeges написав:
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:09
kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
Если центр тем или иным способом почистят таки основательно от бляхеров, а более-менее обеспеченные жители хоть на половину пересядут на "электрички", ситуация с газами и шумом
может сильно измениться в лучшую сторону и похоже все к тому идет. Но это лет 5-10 нужно.
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