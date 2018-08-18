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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:[quote="airmax78"]
Я же ниже рынка 10 лет арендовал.
не огласите примерную общую сумму?)

Тысяч 80 за 10 лет отдал.


Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.[/quote]там же еще полтосик был драматически зафиксирован, когда макс на панике голосуху сбросил

но он мужчина - собрался и сделал несколько правильных поступков подряд, кстати не без помощи этого зала)
и получил свой дримхаус)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:43

  little_wanderer написав:
  kingkongovets написав:особенно сермиля - от олимпийской до лыбедской
и считаю шо пока есть возможность занедорого выхватить там шото путное в популярных там и очень разных по качеству шоколадках, то это имеет смысл сделать
а еще больший смысл имело это сдалать 5 лет назад
как и многие другие варианты в то время, шоколадки на антоновича это условно


Я в тех местах бываю регулярно.
На лето я из города уезжаю и когда возвращаюсь и попадаю в этот район, то от выхлопных газов блевать тянет первое время.
Потом привыкаешь и уже не замечаешь, до следующего сентября...
Надо отдавать себе отчет, что постоянное обитание в этом районе - это навскидку -5 лет к продолжительности жизни.


Да да. Хочу добавить.
Летом прошлого года жена рожала в 7м роддоме, это Предславинская 9. Жена лежала последнюю неделю на сохранении.
Мотался туда часто, и даже гулял по окрестностям.
Вот там я да, искренне ужасался, как там жить с детьми. Да и детей я там видел как то маловато.
«И эти люди после этого запрещают мне ковыряться в носу» рассказывая что нельзя жить на ПОХ
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...
+100500
все именно так
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:08

  adeges написав:но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)

забавы для богатых, одним словом...


Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:09

  kingkongovets написав:
adeges написав:жизнь за городом просто прекрасна. но до центра далековато. допрасходы на дорогу и отопление совсем других денег стоит. а выхлопные газы что? к ним быстро принюхиваешься )
газы в пробках не считаются, все на рекуперации и чистом кислороде в машинах)
время в них тоже - главное мопы, метраж и мегаэкономичное горизонтальное отопление
и панорамные окна при этом маст хэв канешна же


Если центр тем или иным способом почистят таки основательно от бляхеров, а более-менее обеспеченные жители хоть на половину пересядут на "электрички", ситуация с газами и шумом
может сильно измениться в лучшую сторону и похоже все к тому идет. Но это лет 5-10 нужно.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:14

  little_wanderer написав:Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.

Возле Голосухи ощутимо коллектором воняет. Не скажу что прямо задохнуться - но настроение портится. А зимой - дымом из гаражей и частного сектора.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 лют, 2022 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:17

  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.

Возле Голосухи очень сильно коллектором воняет. А зимой - дымом из гаражей и частного сектора.


Коллектор возле вайт лайнс воняет, это далеко уже.
А гаражи (пентагон) снесли лет 5 назад, когда Голосеево-2 начинали строить
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