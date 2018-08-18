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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:19
little_wanderer написав: airmax78 написав: little_wanderer написав:
Идеальная локация - это когда и до центра недалеко, и до метро, и хорошая школа рядом, и парк пройтись/прогуляться под боком, и дышать есть чем.
По всем параметрам соответствует бывший дом Airmax - ЖК Голосеево.
Возле Голосухи очень сильно коллектором воняет. А зимой - дымом из гаражей и частного сектора.
Коллектор возле вайт лайнс воняет, это далеко уже.
А гаражи снесли лет 5 назад, когда Голосеево-2 начинали строить
Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:20
Два с половиной дня не заглядывал на форум, сегодня зашел, а тут 80 новых страниц. На душе стало неспокойно, сердце ёкнуло. Неспроста это... Явно что-то случилось, обсуждают активно.
Гикнулся очередной крупный застройщик? Зеленая власть полностью переиначила рынок аренды? Гетьманцев лично с паяльником и ментами ходит по квартирам и спрашивает "Где взял деньги на ее покупку?".
К счастью, после прочтения 80 страниц, опасения не подтвердились. Просто Сержик купил себе квартиру
.
Молодец, поздравляю!Рад за него. Сам еще помню тот день, когда обЪявил своему арендодателю, что переезжаю в свое жилье и первую ночь, проведенную в этом новом, своем жилье.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:20
little_wanderer написав: adeges написав:
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
Но если так напряжно-почему и дальше "мучаетесь"? Это ж не Кривой Рог или Луганск(прости господи). Продать не особо затруднительно и покупай где хош.
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drevlyanin
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:27
Serg-ik, и не надо слушать, что типа "это же Борщага, не страшно тебе там пацанов своих отпускать". Из всей Борщаги это лучший район и по криминалу его и близко не сравнить с Борщагой в районе Симиренко. Вот там - да, стремновато.
А здесь недалеко Ашан,Эпицентр, Обойный рынок, школы и садики. Даже в МРЭО пешком ходить можно. Флай бы добавил, что "метро в пешей доступности"(у него своеобразное понимание пешей доступности)
Я выбор поддерживаю. Исходя из параметров "цена, локация, метраж, качество дома" - возможно это лучший вариант на конец декабря 2021г
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Damien
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:33
Я большой фанат центра. Там фонари работают, и улицы убирают
Людей там меньше и на ночь машину есть куда поставить.
Правда про горького хорошего могу сказать только то, что эта одна из крайне редких в киеве зеленых волн. От саксаганского до оушен плаза за 150 секунд - это приятно.
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adeges
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:37
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Тысяч 80 за 10 лет отдал.
Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.
Это ж 10 лет - целая жизнь. Во время ремонта я частенько думал о том, какой пустяк эта арендная плата: когда за какую-нибудь перегородку отстегиваешь оверполугодовую арендную плату, а за шкаф - 3-4-месячную. За стоимость ремонта я мог еще 15 лет арендовать.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:38
По поводу съезда со съемной квартиры без предупреждения. Ничего особо страшного тут не вижу, если в договоре не было написано об обязательном предупреждении за оговоренный срок и ты оплатил всю коммуналку, оплатил все прожитые дни.
То было бы слишком жирно для арендодателя, если бы квартира вообще без простоя. Мне лично совесть не позволяет водить новых арендаторов пока еще не съехали старые, даже когда знаю заранее. Начинаю показы только при пустой квартире
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Damien
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Додано: Чет 10 лют, 2022 00:51
drevlyanin написав: little_wanderer написав: adeges написав:
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
Но если так напряжно-почему и дальше "мучаетесь"? Это ж не Кривой Рог или Луганск(прости господи). Продать не особо затруднительно и покупай где хош.
Полжизни на это положено.
Ложить остаток жизни на повторение процесса на новом месте уже не вижу смысла.
Тем более, через 10 лет семейные потребности будут другие.
Ищу уже другую локацию на пенсионерскую часть жизни, когда ни школа ни работа уже не нужны, и скорее всего это будет за городом.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:09
little_wanderer написав: adeges написав:
но конечно дело не в рекуперации, а в высоких операционных и транспортных затратах, необходимости в нескольких машинах, потраченного времени на проезд, и главное в низкой ликвидности загородного жилья, которое таким образом не может быть инвестиционным. кроме того, нужно обязательно иметь плацдарм в городе, лучше в центре, чтобы было где проводить время, пока ребенок ходит по школам, секциям и кружкам или если вдруг нельзя за руль. или если вдруг приестся чистый загородный воздух и захочется полной грудью продышаться пару дней цо2 (а не только в пробках)
забавы для богатых, одним словом...
Киев - это город сплошных компромиссов.
Сам не понимаю, нафиг я столько денег ввалил в покупку тут квартиры.
Уже больше 10 лет никак работой с городом не связан.
Мог бы работать откуда угодно.
Как и множество других голубых воротничков сейчас после ковида.
Белых воротничков. Синие по определению на удаленке не могут быть
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Додано: Чет 10 лют, 2022 01:23
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Тысяч 80 за 10 лет отдал.
Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.
Это ж 10 лет - целая жизнь. Во время ремонта я частенько думал о том, какой пустяк эта арендная плата: когда за какую-нибудь перегородку отстегиваешь оверполугодовую арендную плату, а за шкаф - 3-4-месячную. За стоимость ремонта я мог еще 15 лет арендовать.
зачем ты это сделал?
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