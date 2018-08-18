Додано: Чет 10 лют, 2022 02:06

airmax78 написав: Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез. Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез.

Я съехал их Голосеевской 13 в 2019.Постоянный запах гари и смог в вохухе всю зиму: частный сектор или СТО которое между паркингом и 13Б топили дровами всю зиму. Даже возле автовокзала воздух был лучше.Вони канализации\коллектора не было, разве что возле входа в паркинг что-то подванивало.Если бы не смог и не контингент, то был бы очень приличный ЖК.Звукоизоляция - ещё один минус. Всё слышно через 2-3 этажа по диагонали или много этажей по вентиляции если кто-то шумит над\под тобой.Значительная часть ЖК - хамло, как из 90х, при том с не очень высоким доходом по нынешним меркам, но с высоким самомнением и их барышни-ТП с утиными губами.Как пример, мне одна пьяная бычка-соседка в час ночи перед лицом импотентной полиции, вызванной из-за постоянных пьянок и криков до 2х ночи, угрожала, что её муженёк мне голову свернёт.В 13Б помню был мордобой из-за парковки под подъездом и какого-то вредительства машинам.