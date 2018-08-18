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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9509951095119512

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 02:06

  airmax78 написав:Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез.

Я съехал их Голосеевской 13 в 2019.
Постоянный запах гари и смог в вохухе всю зиму: частный сектор или СТО которое между паркингом и 13Б топили дровами всю зиму. Даже возле автовокзала воздух был лучше.

Вони канализации\коллектора не было, разве что возле входа в паркинг что-то подванивало.

Если бы не смог и не контингент, то был бы очень приличный ЖК.
Звукоизоляция - ещё один минус. Всё слышно через 2-3 этажа по диагонали или много этажей по вентиляции если кто-то шумит над\под тобой.

Значительная часть ЖК - хамло, как из 90х, при том с не очень высоким доходом по нынешним меркам, но с высоким самомнением и их барышни-ТП с утиными губами.

Как пример, мне одна пьяная бычка-соседка в час ночи перед лицом импотентной полиции, вызванной из-за постоянных пьянок и криков до 2х ночи, угрожала, что её муженёк мне голову свернёт.
В 13Б помню был мордобой из-за парковки под подъездом и какого-то вредительства машинам.
ava121
 
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