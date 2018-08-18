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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 лют, 2022 02:06
airmax78 написав:
Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез.
Я съехал их Голосеевской 13 в 2019.
Постоянный запах гари и смог в вохухе всю зиму: частный сектор или СТО которое между паркингом и 13Б топили дровами всю зиму. Даже возле автовокзала воздух был лучше.
Вони канализации\коллектора не было, разве что возле входа в паркинг что-то подванивало.
Если бы не смог и не контингент, то был бы очень приличный ЖК.
Звукоизоляция - ещё один минус. Всё слышно через 2-3 этажа по диагонали или много этажей по вентиляции если кто-то шумит над\под тобой.
Значительная часть ЖК - хамло, как из 90х, при том с не очень высоким доходом по нынешним меркам, но с высоким самомнением и их барышни-ТП с утиными губами.
Как пример, мне одна пьяная бычка-соседка в час ночи перед лицом импотентной полиции, вызванной из-за постоянных пьянок и криков до 2х ночи, угрожала, что её муженёк мне голову свернёт.
В 13Б помню был мордобой из-за парковки под подъездом и какого-то вредительства машинам.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 04:03
Serg-ik написав: Sidus написав:
вы где взяли? На ДВРЗ или Софиевской Борщаге?
Господа, а мож не надо? Ну по крайней мере сегодня. Зафукаете. Я и сам не в восторге, но, слава Богу, это не ДВРЗ и не Софиевская Борщаговка. Такое добро, если бы я себя сломал, купил бы давно и не за эти деньги...
Чего Вы паритесь зафукивания анонимных ников на форуме?
Не стройте из себя того, кем не являетесь и не будет в жизни проблем с тем, кто и что о Вас думает.
Поздравляю, конечно.
По далековатости от метро, и тяготению к Петровке - скорей всего Куреневка
Цена в районе 70-85 куе за счет того, что 3к идет по цене почти 2к.
Надеюсь, это не Науковый, хотя там что- то выше по Бакинской тоже есть, но до метро там меньше 3км. Хотя тоже почти подходит под описание. И детям в школу близко.
Бакинская? Это уже можно назвать Сырцом.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 04:09
Libo написав: Serg-ik написав:
Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку. И учти, ты достиг очень важного рубежа жизни - хозяин квартиры в Киеве! Потом авто, потом свободные деньги, девочки ...
Жизнь преобразится и станет интереснее.
Ша, ты ему насоветуешь.
Развод, распил квартриры.
Серж, не слушай его, он не трезвеет никогда.
Даже по Щтатам бухой за рулем ездит.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 04:17
Serg-ik написав: Genie написав:
банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,
Вовсе нет. Я мысленно ни на что другое её не менял, в руках не держал по вечерам и не чах над ней. У меня как "не было" её, так и нет...В этом плане всё норм. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут...Ну и понимание того, что в ближайший год с нашей внутренней инфляцией и стабильным курсом 26-27 ничего существенно не поменяется, сделало своё дело...
В общем у меня не было серьёзного аргумента отказаться от этого варианта, несмотря на его недостатки
Там царь Кащей над златом чахнет
И не поймет
Окуда пахнет?
Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу Вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год.
С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
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