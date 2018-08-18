Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Возле Голосухи на углу что-то выходит - и там постоянный навязчивый запах коллектора. А большой гаражный кооператив там остался ещё справа. Ну и частный сектор никуда не исчез.
Я съехал их Голосеевской 13 в 2019. Постоянный запах гари и смог в вохухе всю зиму: частный сектор или СТО которое между паркингом и 13Б топили дровами всю зиму. Даже возле автовокзала воздух был лучше.
Вони канализации\коллектора не было, разве что возле входа в паркинг что-то подванивало.
Если бы не смог и не контингент, то был бы очень приличный ЖК. Звукоизоляция - ещё один минус. Всё слышно через 2-3 этажа по диагонали или много этажей по вентиляции если кто-то шумит над\под тобой.
Значительная часть ЖК - хамло, как из 90х, при том с не очень высоким доходом по нынешним меркам, но с высоким самомнением и их барышни-ТП с утиными губами.
Как пример, мне одна пьяная бычка-соседка в час ночи перед лицом импотентной полиции, вызванной из-за постоянных пьянок и криков до 2х ночи, угрожала, что её муженёк мне голову свернёт. В 13Б помню был мордобой из-за парковки под подъездом и какого-то вредительства машинам.
Sidus написав:вы где взяли? На ДВРЗ или Софиевской Борщаге?
Господа, а мож не надо? Ну по крайней мере сегодня. Зафукаете. Я и сам не в восторге, но, слава Богу, это не ДВРЗ и не Софиевская Борщаговка. Такое добро, если бы я себя сломал, купил бы давно и не за эти деньги...
Чего Вы паритесь зафукивания анонимных ников на форуме? Не стройте из себя того, кем не являетесь и не будет в жизни проблем с тем, кто и что о Вас думает. Поздравляю, конечно. По далековатости от метро, и тяготению к Петровке - скорей всего Куреневка Цена в районе 70-85 куе за счет того, что 3к идет по цене почти 2к. Надеюсь, это не Науковый, хотя там что- то выше по Бакинской тоже есть, но до метро там меньше 3км. Хотя тоже почти подходит под описание. И детям в школу близко. Бакинская? Это уже можно назвать Сырцом.
Serg-ik написав:Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку. И учти, ты достиг очень важного рубежа жизни - хозяин квартиры в Киеве! Потом авто, потом свободные деньги, девочки ... Жизнь преобразится и станет интереснее.
Ша, ты ему насоветуешь. Развод, распил квартриры. Серж, не слушай его, он не трезвеет никогда.
Genie написав:банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,
Вовсе нет. Я мысленно ни на что другое её не менял, в руках не держал по вечерам и не чах над ней. У меня как "не было" её, так и нет...В этом плане всё норм. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут...Ну и понимание того, что в ближайший год с нашей внутренней инфляцией и стабильным курсом 26-27 ничего существенно не поменяется, сделало своё дело... В общем у меня не было серьёзного аргумента отказаться от этого варианта, несмотря на его недостатки
Там царь Кащей над златом чахнет И не поймет Окуда пахнет? Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу Вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год. С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Serg-ik написав:Неоднократно говорил не я, а все кому не лень...Вот и стало мемом. На дне 2017 г. вторичка была всё еще дорогой. В 2018 я подбирал, минимум было 93 куе на Котельникова, жилое, но под ремонт. И там же 110 в 2019, жилое, хорошее, но ....не предел мечтаний и одна проходная комната. Кирпичные дома 2000-х годов. В других районах на 100 куе. ничего нормального не было. Про новострой на котловане я уже отписался
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных. Как можно не зная ничего о человеке, видя только его ник вдруг начать говорить кто он и что он, сколько и т.п. . Помню Натт еще года 2-2.5 назад спрашивала у вас ждете пока за котлету можно будет купить 2ком на окраине ? Странно, чтобы взрослый человек от нечего делать, с потолка, подобное писал, правда ? Ну ок, купили и хорошо.
Вообще-то, да, Серж, здесь практически все пытались снабдить вариантами, но результат заведомо не подходил, потому как исходные были неверные. Мой пост выше не угадал. Пишу по мере чтения.
У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах об’єктів культурної спадщини
Про це розповів профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.
«Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному історичному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами», – зазначив Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.
Зокрема, під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі. Також не допускатиметься утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їхня добудова, розширення тощо. Окрім того, неможливим буде розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.
«Власникам таких «надбудов» даватиметься рік на демонтаж. Опісля виконавчий орган буде виписувати штраф, і «Київблагоустрій» повертатиме будівлі історичний вигляд», – розповів заступник голови КМДА.
За його словами, над відповідним документом майже два роки працювали фахівці, урбаністи та громадські активісти.
«Це стане першим кроком у приведенні історичного центру та історичних будівель до ладу», – сказав Володимир Прокопів.
Документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.
zРадио написав:У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ
Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше. Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед.
Чет тебя заносит. В 90-е были зарплаты в 50 баксов, но на них покупалась картошка и капуста. И до следующей получки их не хватало. Еда была очень дешевой еще даже в 00-е. А в 90-х она как-раз и была для тех у кого 50 баксов зп. Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле. И ее еще и без последствий не платило %% 80. Сейчас цены на продукты выросли просто из-за открытости рынков. Я уж не говорю, что у народа машин не было вообще никаких. Так что это просто так прощались с совком. Если хочешь сравнить покупательную способность доллара, то сравнивай уже с США, где этот доллар ходит как внутренняя валюта. Да, он обесценился. Но не в 20 раз.