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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9510951195129513

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 07:59

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сержик, наче, 10К/міс останнім часом платив?

и здесь есть интересный момент. Даже моменты.
А именно: повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине.
Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"
А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться.
таким образом мне навставляли пистонов в виде
+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант


ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.


Вполне может быть.
Серж засиделся на одном месте.
Многие арендодатели предпочитают обновлять контингент.
Тем более помню сержика заламывания рук касательно коммунали и повышения цены.
Еще одно наблюдение, на такой-то момент - такая сумма, на такой - такая,
Но "откладывать не получалось" и платить за комуналь и повышение аренды нечем.
Это его дело, но людей, которые так не упираются - хватает.
У меня по одной квартире арендатор с началом зимы начал ныть, что коммуналка дороговатая.
Я говорю, Да, но она всем дороговатая. Если у него есть вариант, который ему больще подходит, то я не против, чтобы он переехал. Сразу вопросы по коммунали отпали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:29

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що там була в лендлордів така трешка (від слова треш), що хіба можна було заселити з дітьми, собаками, азіатами і африканцями аби кого аби погодився.




Я не просто так Натт приглашал, а чтобы лично оценила квартиру


Это было ваше право и решение - туда въезжать и жить 5,5 лет.
Или приковали к батарее наручниками?
Почему не съехали раньще и по-нормальному?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:44

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:предупреждать за месяц о съезде - это азы аренды
точно так же вас ведь могли выставить и на улицу

Вы хотели сказать "аксиома" ( не требующая доказательств) . Неписанное правило.

Разницы между "арендатор внезапно съехал, но у меня востребованная квартира" и "остаться через неделю на улице" не видите?


Есть условия договора и их надо выполнять.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:14

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Успіх написав:Кажете, 10й поверх? :)
Зображення
Так це цей☝️ будинок, чи інший?
(бо інших будинків 20+ поверхів біля парку - там не бачу) ;)

Хтось може підтвердити, чи спростувати цю інформацію?☝️
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