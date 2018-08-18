drevlyanin написав:Serg-ik написав:
и здесь есть интересный момент. Даже моменты.
А именно: повышение цены. Мне сказали (конец ноября), что будет +1000 грн с января, а с марта еще больше. Насколько-не сказали. Потому что по такой цене в округе сдают однушки, а не трёшки. Трёшки по 10-это на Троещине.
Кроме того, на меня решили повесить замену кухонных фасадов: отклеилась плёнка с нескольких МДФ фасадов. Это через 5,5 лет моего пользования и нескольких лет до меня. Аргумент, что им как бы срок вышел-не в счёт. "За время вашего пользования, значит за ваш счет"
А еще хозяева увидели, что на стиралке 2009 года начала краска слезать. И потому я должен купить новую стиралку. Естественно, что я согласился. Куда ж деваться.
таким образом мне навставляли пистонов в виде
+1000 по аренде в месяц, а с весны-больше,
+2000 за фасады,
+6000 грн за стиралку, не менее
И еще объявили, что переклейка обоев в коридоре ( после потопа) будет делаться пока я живу в квартире ( за счёт хозяина), а не тогда, когда я съеду и будет простой.
Кипел мой разум возмущённый...И хорошо, что подвернулся вариант
ИМХО хозяева скорее всего хотели, что б вы свалили (может нашли других арендаторов или продавать хотят и т.п.) потому и накидали вам столько требований сразу.
А то, что новый год спонтанно встречали в новой хате это ж клево.
Вполне может быть.
Серж засиделся на одном месте.
Многие арендодатели предпочитают обновлять контингент.
Тем более помню сержика заламывания рук касательно коммунали и повышения цены.
Еще одно наблюдение, на такой-то момент - такая сумма, на такой - такая,
Но "откладывать не получалось" и платить за комуналь и повышение аренды нечем.
Это его дело, но людей, которые так не упираются - хватает.
У меня по одной квартире арендатор с началом зимы начал ныть, что коммуналка дороговатая.
Я говорю, Да, но она всем дороговатая. Если у него есть вариант, который ему больще подходит, то я не против, чтобы он переехал. Сразу вопросы по коммунали отпали.