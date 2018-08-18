RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95119512951395149515>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:29

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Думаю, що там була в лендлордів така трешка (від слова треш), що хіба можна було заселити з дітьми, собаками, азіатами і африканцями аби кого аби погодився.




Я не просто так Натт приглашал, а чтобы лично оценила квартиру


Это было ваше право и решение - туда въезжать и жить 5,5 лет.
Или приковали к батарее наручниками?
Почему не съехали раньще и по-нормальному?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 08:44

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:предупреждать за месяц о съезде - это азы аренды
точно так же вас ведь могли выставить и на улицу

Вы хотели сказать "аксиома" ( не требующая доказательств) . Неписанное правило.

Разницы между "арендатор внезапно съехал, но у меня востребованная квартира" и "остаться через неделю на улице" не видите?


Есть условия договора и их надо выполнять.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:14

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Успіх написав:Кажете, 10й поверх? :)
Зображення
Так це цей☝️ будинок, чи інший?
(бо інших будинків 20+ поверхів біля парку - там не бачу) ;)

Хтось може підтвердити, чи спростувати цю інформацію?☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 18.03.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:20

За крок до перевороту думок©

І ще - правильно я розумію, що мати 85К в жирних 2016-2017х роках - то можна було собі кращу локацію вибрати Сережику, чи ні?
Наприклад, в якісь новобудові - а поки будується, то доскладати на ремонт.
Нє?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 18.03.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:25

  rjkz написав:Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле.

это так кажется. Если Вы возьмете соотношения цены 1кВтч, например, к средней заработной плате тогда и сейчас, то вы будете удивлены, раньше было ДОРОЖЕ! :mrgreen:
Примат
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.12.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:45

  kingkongovets написав:..критерии - качество жизни и круг общения

с этим надо быть осторожнее - новострои в центре собирают весьма разношерстную публику. Макс не даст соврать. Мои клиенты тоже самое говорят. ИМХО, как раз условный ПОХ, саккумулировавший "средний" класс, комфортный как раз однородным "кругом общения".
В центрах все, э-э-э, неоднозначно, особенно в новостроях. Контингент. Условное отличие от контингента Борщаги, что там пьют односолодовое, а не водяру и нюхают кокаин, а не ширяются метадоном.
sequence
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Просто Сержик купил себе квартиру :D .
Молодец, поздравляю!Рад за него.

Спасибо
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 10.06.11
Подякував: 235 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год.
С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Над дорогой? Я б такое не купил.
В 2019 г. мне бы не дали в долг эти "копейки".
Я регулярно ставил фильтр цены чуть выше своего потолка и видел всё, что продают через интернет.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 10.06.11
Подякував: 235 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:57

  Примат написав:
  rjkz написав:Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле.

это так кажется. Если Вы возьмете соотношения цены 1кВтч, например, к средней заработной плате тогда и сейчас, то вы будете удивлены, раньше было ДОРОЖЕ! :mrgreen:


Там не было зп как таковых.
Знакомая - анестезиолог в Амосова получала с годовой задержкой при гиперинфляции и гипердевале, у меня стипендия была 1,5 (полтора) бакса, родственник (уже при гривнах) получал 17 (семнадцать) гривен в месяц.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:00

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год.
С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Над дорогой? Я б такое не купил.
В 2019 г. мне бы не дали в долг эти "копейки".
Я регулярно ставил фильтр цены чуть выше своего потолка и видел всё, что продают через интернет.

Над дорогой, но окна во двор, как минимум большинство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12789
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 3667 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 95119512951395149515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Serg-ik, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
981 1397384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 09:57
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5107697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33018
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1176)
10.02.2022 10:32
Рынок ОВГЗ (2746)
10.02.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.