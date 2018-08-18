Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
І ще - правильно я розумію, що мати 85К в жирних 2016-2017х роках - то можна було собі кращу локацію вибрати Сережику, чи ні? Наприклад, в якісь новобудові - а поки будується, то доскладати на ремонт. Нє?
kingkongovets написав:..критерии - качество жизни и круг общения
с этим надо быть осторожнее - новострои в центре собирают весьма разношерстную публику. Макс не даст соврать. Мои клиенты тоже самое говорят. ИМХО, как раз условный ПОХ, саккумулировавший "средний" класс, комфортный как раз однородным "кругом общения". В центрах все, э-э-э, неоднозначно, особенно в новостроях. Контингент. Условное отличие от контингента Борщаги, что там пьют односолодовое, а не водяру и нюхают кокаин, а не ширяются метадоном.
rjkz написав:Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год. С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Над дорогой? Я б такое не купил. В 2019 г. мне бы не дали в долг эти "копейки". Я регулярно ставил фильтр цены чуть выше своего потолка и видел всё, что продают через интернет.
rjkz написав:Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле.
это так кажется. Если Вы возьмете соотношения цены 1кВтч, например, к средней заработной плате тогда и сейчас, то вы будете удивлены, раньше было ДОРОЖЕ!
Там не было зп как таковых. Знакомая - анестезиолог в Амосова получала с годовой задержкой при гиперинфляции и гипердевале, у меня стипендия была 1,5 (полтора) бакса, родственник (уже при гривнах) получал 17 (семнадцать) гривен в месяц.
rjkz написав:Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год. С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Над дорогой? Я б такое не купил. В 2019 г. мне бы не дали в долг эти "копейки". Я регулярно ставил фильтр цены чуть выше своего потолка и видел всё, что продают через интернет.
Над дорогой, но окна во двор, как минимум большинство.